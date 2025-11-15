La Settimana di EFA News

Casalasco, nuovo hub per il made in Italy. Casalasco, gruppo agroalimentare leader nella filiera integrata del pomodoro, ha inaugurato a Fontanellato in provincia di Parma il nuovo Innovation Center. Il polo di eccellenza da 1.000 mq è dedicato alla ricerca e all’innovazione sostenibile del Made in Italy agroalimentare.

Ieg, nove mesi di "solida crescita". Italian Exhibition Group ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi a 190,8 milioni mdi euro, in rialzo del 6,3% rispetto al 30 settembre 2024. Confermata la guidance 2025 con previsione di fatturato tra 260 e 262 milioni di Euro.

Clessidra compra forno Laurieri. Clessidra Private Equity ha annunciato il primo investimento del fondo Capital Partners Green Harvest: si tratta dell’acquisizione del 70% del capitale di Laurieri, eccellenza italiana nella produzione di prodotti da forno dolci e salati. La famiglia Laurieri mantiene il 30%.

"Porte Aperte" in Barilla: oltre 6.000 visitatori. Sono oltre 6.000 i visitatori che hanno varcato la sede dello stabilimento Barilla di Pedrignano, a Parma, il più grande e sostenibile pastificio del mondo. In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa dal 14 al 28 novembre, l'iniziativa conferma l'impegno del marchio come azienda aperta e trasparente.

Assocarni, carni bovine e ovine in crescita. La zootecnia italiana torna al centro del dibattito nazionale con la tavola rotonda sul futuro della zootecnia italiana promossa da Assocarni. Nel 2024 la produzione italiana a valore di carne bovina è aumentata del 6,3% sul 2023, ma crolla l'autosufficienza al 38%. "Il mercato resta complesso ma mostra segnali di stabilità grazie al lavoro di tutta la filiera" ha dichiarato Serafino Cremonini, presidente di Assocarni.

Fipe: il valore dell'impresa non è solo economico. Il valore sociale delle imprese è stato il tema al centro dell'assemblea pubblica della Fipe, tenutasi nella sede di Confcommercio, in occasione degli 80 anni della federazione. L'evento, introdotto dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, ha visto la lectio magistralis di Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale.

Acqua Sant’Anna, addio al fondatore Alberto Bertone. E' deceduto a soli 59 anni Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant'Anna, colui che fondò il gruppo nel 1996. Sotto la sua guida, in meno di 30 anni, l'azienda ha raggiunto 320 milioni di fatturato e 20 milioni di bottiglie prodotte ogni giorno.

Italia, cala l'uso degli agrofarmaci. La quinta edizione dell’Osservatorio sullo stato del settore agricolo certifica il trend continuo di riduzione delle vendite degli agrofarmaci, segnale di come il settore sia sempre più orientato all'uso sempre più responsabile di questi prodotti.

Investindustrial acquisisce TreeHouse Foods. E' stata annunciata la stipula di un accordo in base al quale TreeHouse Foods, leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari in Nord America, sarà acquisita da Investindustrial. La transazione sulla base di un enterprise value di 2,9 miliardi di dollari.

