Vino Toscana: 30 anni di successi

Si è celebrato a Firenze il trentennale della denominazione IGT Toscana (vedi articolo EFA News). L'evento, a Palazzo Strozzi nella sede della Regione Toscana, è stato dedicato a celebrare la storia e il futuro della denominazione con un convegno speciale dedicato al 30° anniversario dalla nascita. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Vino Toscana, non è stata un semplice incontro tecnico, ma l'occasione per rendere omaggio a una denominazione che ha rivoluzionato il panorama enologico italiano e internazionale.

Nell’occasione, EFA News ha intervistato il Presidente del Consorzio Vino Toscana, Cesare Cecchi, e Lamberto Frescobaldi dell’Azienda Marchesi Frescobaldi.

Guarda il video:



