La settimana di EFA News

Sanpellegrino, voglia d'affetto e informalità. È uno studio dell’Osservatorio Italia Togetherness di Bibite Sanpellegrino a individuare le tendenze sociali degli italiani dei prossimi mesi. I dati raccontano di un’Italia caratterizzata dalla voglia di recuperare il contatto diretto con gli altri, soprattutto in luoghi come bar, durante il momento dell’aperitivo.

Macfrut presentato in Colombia. Oltre 40 tra produttori, esportatori e rappresentanti del settore ortofrutticolo colombiano hanno partecipato alla presentazione a Bogotà della 43^ edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile 2026. L’evento è stato organizzato da Agenzia Ice e Macfrut.

Valfrutta Granchef: la tracciabilità nel piatto. Il progetto tracciabilità di Valfrutta arriva nel mondo della ristorazione professionale grazie a Valfrutta Granchef, il marchio di Conserve Italia dedicato ai professionisti del food service. Il QR Code che racconta i volti e le storie degli agricoltori italiani e dei loro territori, approda sulle etichette di alcuni prodotti Valfrutta.

Barilla, nuovo centro ricerca e sviluppo. Si chiama BITE (Barilla Innovation & Technology Experience) ed è il nuovo Innovation Center che sorge a Parma accanto al molino e al pastificio e agli uffici di Barilla. Una struttura all'avanguardia di quasi 14mila metri quadri che accoglierà 200 tra tecnologi alimentari, ricercatori, ingegneri e chef.

Consorzio Vino Toscana festeggia 30 anni. Si è celebrato a Firenze il trentennale della denominazione IGT Toscana. L'evento, organizzato dal Consorzio Vino Toscana a Palazzo Strozzi nella sede della Regione Toscana, è stato dedicato a celebrare la storia e il futuro della denominazione con un convegno speciale dedicato al 30° anniversario dalla nascita.

Proteine animali: da Bruxelles conferma a Dieta Mediterranea. Il convegno che si è tenuto a Bruxelles sul rilancio della produzione zootecnica ha fornito "una nuova conferma alla Dieta Mediterranea". Lo dichiara Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, commentando la ricerca scientifica nella Nuorishment Table per aiutare le persone a fare scelte alimentari informate.

Granarolo, negozio "sostenibile" a Ferrara. È il primo punto vendita in chiave anti-spreco nel centro di Ferrara. Stiamo parlando del nuovo negozio Granarolo appena inaugurato alla presenza del presidente Gianpiero Calzolari. Il nuovo concept è ideato per ridurre gli sprechi di prodotto a data corta.

Amadori celebra il "Giorno del Ringraziamento". Amadori ha chiesto alla Federazione Italiana Cuochi (Fic) una ricetta originale per celebrare Il Giorno del Ringraziamento in Italia. È così che è nata la “Rollatina di tacchino Qualità 10+ con broccolo romanesco e prugne secche”, che porta la firma dello chef laziale Andrea Del Villano, membro della Federazione Italiana Cuochi.

