Pesca: alla Spagna il record di catture nell'UE

Secondo Eurostat, nel 2024, il valore totale dei prodotti ittici sbarcati nell'Unione Europea è stato di 5,5 miliardi di euro. Il pescato dell'UE è stato stimato in 3,2 milioni di tonnellate, provenienti dalle sette aree marine coperte dalle statistiche dell'UE. Il valore degli sbarchi di pesce è stato più elevato in Spagna, rappresentando il 30% del totale dell'UE. Seguono la Francia con il 16% e la Danimarca con il 13%. In termini di peso, i primi tre paesi sono rimasti invariati. La flotta peschereccia spagnola ha catturato il 21% della massa ittica totale, davanti a Francia (15%) e Danimarca (14%).

La maggior parte (71%) del pescato della flotta peschereccia dell'UE è stata catturata nell'Atlantico nord-orientale. Le specie principali catturate in questa zona sono state l'aringa (19%), il melù (17%), lo spratto (13%) e lo sgombro (10%). Il 9% del pescato totale dell'UE è stato effettuato nel Mediterraneo e nel Mar Nero, con sardine e acciughe come specie principali (18% ciascuna).

Un altro 7% del pescato totale dell'UE è stato effettuato nell'Atlantico centro-orientale. Le principali catture in quest'area sono state il tonno pinna gialla e il sugarello (rispettivamente il 27% e il 25% del pescato totale). Altre specie chiave sono state il tonnetto striato (9%) e lo sgombro (8%).

L'area dell'Oceano Indiano occidentale ha contribuito per il 6% al pescato totale dell'UE, con tre specie di tonno che hanno dominato il pescato (pari al 94% del totale): tonnetto striato (54%), tonno pinna gialla (33%) e tonno obeso (7%). Un altro 5% del pescato dell'UE proveniva dall'Atlantico sud-occidentale, costituito principalmente da nasello (72%) e calamaro (17%). Il restante 2% del pescato totale è stato effettuato nell'Atlantico nord-occidentale e sud-orientale.