Nitto Atp finals di Torino, un torneo da... cani

Settimana da record per Purina PRO PLAN, Official Sponsor delle Nitto ATP Finals di Torino, che ha trasformato una delle più importanti competizioni tennistiche in un momento di connessione autentica. Questo è avvenuto grazie all’idea originale di avere una squadra di cani per l’allenamento di riscaldamento dei giovani raccattapalle e a seguire la partecipazione dell’ambassador Jasmine Paolini che ha portato con sé un messaggio valoriale forte: prendersi cura dei propri pet con la stessa dedizione con cui un atleta si prende cura di sé stesso.

Tra gli highlight della settimana, un momento capace di portare tanti sorrisi ed emozioni in campo: una squadra di cani pieni di energia si è unita ai giovani raccattapalle per un indimenticabile allenamento di riscaldamento, parte della speciale activation firmata Purina PRO PLAN. Sul campo, i pet si sono cimentati in giochi e piccole acrobazie, dimostrando con entusiasmo quanto una corretta alimentazione e una relazione positiva con il proprio pet possano favorire energia, concentrazione e motivazione.

A dare ulteriore lustro all’evento, la campionessa italiana di tennis Jasmine Paolini ha condiviso la sua storia personale con il suo cane Cesare, rafforzando il messaggio che prendersi cura dei propri pet merita la stessa dedizione che un atleta dedica alla propria carriera.

“Cesare ed io siamo entusiasti di collaborare con Purina PRO PLAN per ispirare i pet-owner a prendersi cura dei loro animali al massimo livello - spiega Paolini - Proprio come l'alimentazione è essenziale per la mia carriera, voglio che Cesare riceva lo stesso livello di attenzione. È un argomento che mi sta molto a cuore e non vediamo l'ora di far parte di questo team”.

Una squadra di tennisti internazionali si è riunita per la campagna Purina PRO PLAN “Like a PRO”, con Andy Murray e la sua cagnolina Bonnie; Gaël Monfils ed Elina Svitolina con Wizz; Çağla Büyükakçay con il gatto Izo e, appunto, Jasmine Paolini con il suo cane Cesare. Dopo il successo della pubblicità televisiva e digitale, la campagna ha affascinato il pubblico dal vivo a Torino, offrendo un'esperienza coinvolgente che ha coinvolto fan, media e amanti degli animali da compagnia.

Nell'ambito della campagna, Purina PRO PLAN ha condotto una ricerca dimostrando che il 56% dei pet owner italiani dà priorità all'alimentazione dei propri animali rispetto alla propria, il 40% trova motivazione quotidiana nei propri pet e il 31% cerca attivamente informazioni sull'alimentazione dei loro animali da compagnia.

“Portare Purina PRO PLAN alle Nitto ATP Finals significa ribadire, in un contesto di eccellenza sportiva, l’importanza decisiva della nutrizione per il benessere quotidiano dei nostri pet - afferma Sibyl Pezzotta, Specialist BU Director di Purina - Questa partnership rende concreta la nostra missione: dimostrare come un’alimentazione completa e scientificamente studiata, unita alla cura e a una relazione positiva, possa tradursi in energia, vitalità e benessere duraturo".

"I risultati della nostra ricerca - prosegue Pezzotta - confermano che per molti pet owner italiani la nutrizione è una vera priorità: un segnale che ci incoraggia a continuare a sviluppare soluzioni alimentari di alta qualità, pensate per accompagnare cani e gatti in una vita attiva e sana".

All’interno del Fan Village, lo stand Purina PRO PLAN ha accolto oltre 15 mila visitatori, distribuito 10 mila campioni di prodotto e offerto al pubblico un’occasione di incontro e dialogo con il brand, diventando uno degli spazi più frequentati e apprezzati del Villaggio.



