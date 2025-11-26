Assocaseari: 80 anni e si guarda al futuro

Interviste con Gianni Brazzale, presidente di Assocaseari, Renato Zaghini, presidente del Consorzio del Formaggio Grana Padano, e Piercristiano Brazzale, presidente onorario della International Dairy Federation.

Il settore lattiero-caseario italiano si sta rivelando un comparto resiliente per definizione. La sfida dei dazi è reale e impegnativa, tuttavia le opportunità di mercato e di export sono notevoli. Al centro, troviamo un prodotto alimentare che permane uno dei più completi e irrinunciabili.

Di questo e molto altro si è parlato al convegno “80 anni con Assocaseari”, l’evento celebrativo organizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Associazione Nazionale dei Produttori, Commercianti, Stagionatori, Confezionatori, Importatori ed Esportatori di prodotti lattiero-caseari (leggi notizia EFA News).

A margine dell'evento tenutosi a Rezzato (BS), EFA News ha raccolto i commenti di: Gianni Brazzale, presidente di Assocaseari; Renato Zaghini, presidente del Consorzio del Formaggio Grana Padano; Piercristiano Brazzale, presidente onorario della International Dairy Federation (Idf).

Guarda il video: