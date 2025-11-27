L'Ue agricola chiede un "ambizioso programma di semplificazioni"

Sono una trentina le organizzazioni europee guidate da Copa e Cogeca che, con un comunicato ufficiale, lanciano la richiesta di un "ambizioso programma di semplificazione" per garantire il futuro e la competitività della filiera agroalimentare europea. Le organizzazioni firmatarie, tutte appartenenti alla filiera agroalimentare (tra cui Tomato Europe che rappresenta l'industria della trasformazione del pomodoro anche italiano), secondo la nota ufficiale, "accolgono con favore l'impegno della Commissione europea per il periodo 2024-2029 volto a migliorare la competitività, ridurre gli oneri amministrativi, semplificare e modernizzare la legislazione". Sul tavolo della discussione ci sono i "pacchetti omnibus" Ue, l'insieme di proposte della Commissione Europea nate per semplificare la normativa europea sulla sostenibilità e la competitività, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese, specialmente per le pmi.

"La Commissione europea - spiega la nota - dovrebbe presentare un pacchetto legislativo trasversale di semplificazione che apporti miglioramenti significativi al di là della PAC, in particolare in tutti i settori politici che riguardano gli agricoltori, le imprese alimentari e mangimistiche e le amministrazioni".

Ogni giorno, scrivono le organizzazioni, "la filiera agroalimentare europea fornisce alimenti sicuri, di alta qualità e nutrienti ai cittadini di tutto il continente e oltre. Tuttavia la filiera è sottoposta a una pressione crescente. L'incertezza giuridica, la crescente complessità normativa, le disposizioni obsolete che ostacolano l'innovazione e l'aumento degli oneri amministrativi mettono a rischio il futuro di intere catene del valore. Questi ostacoli frenano gli investimenti essenziali per promuovere la sostenibilità e garantire la resilienza a lungo termine, l'attuazione, ostacolano l'innovazione e rallentano le transizioni richieste dalla società".

"Le nostre aspettative per l'Omnibus Ambiente e Alimentazione e Mangimi - aggiunge la nota - sono estremamente elevate. La Commissione deve urgentemente semplificare le norme esistenti ed evitare di aggiungerne di nuove. Ciò non può essere realizzato concentrandosi esclusivamente sugli oneri amministrativi. È necessario ampliare la prospettiva in modo che i pacchetti omnibus affrontino in modo integrale gli oneri normativi, amministrativi, legali, pratici e di rendicontazione che gli operatori agroalimentari devono sostenere e che costituiscono ostacoli importanti agli investimenti nella sostenibilità e nella produttività".

"Chiediamo quindi alla Commissione europea - prosegue il comunicato - di agire con coraggio, presentando pacchetti omnibus ambiziosi in materia di ambiente, alimenti e mangimi, in grado di semplificare realmente la vita di milioni di agricoltori, cooperative agricole e centinaia di migliaia di trasformatori e operatori della filiera agroalimentare, fornendo alle imprese la certezza di cui hanno bisogno per operare e investire, rafforzando al contempo la fiducia dei consumatori".

"Gli sforzi di semplificazione e modernizzazione per gli attori del settore agroalimentare dovrebbero essere al centro sia dell'omnibus ambientale che di quello alimentare e dei mangimi - aggiungono le organizzazioni nella nota - Cambiamenti 'cosmetici' non sono sufficienti per garantire il futuro di una filiera agroalimentare competitiva nell'UE. Abbiamo bisogno di una migliore regolamentazione e chiediamo che i prossimi pacchetti omnibus modernizzino anche la legislazione che attualmente ostacola le autorizzazioni, l'innovazione e la circolarità nell'agricoltura e nell'alimentazione".

"Il Consiglio europeo di ottobre - spiegano gli organismi Ue - ha ribadito l'urgente necessità di un programma ambizioso e orizzontale di semplificazione e miglioramento della regolamentazione a livello europeo, nazionale e regionale, in tutti i settori politici, al fine di salvaguardare la competitività dell'Europa. È ora essenziale allineare le norme dell'UE alla realtà che devono affrontare gli agricoltori e gli operatori economici sul campo. Ciò deve includere soluzioni interoperabili e innovative che sostengano le aziende agricole e gli attori del settore agroalimentare senza creare nuovi oneri".

"Ciò - conclude la nota - può essere realizzato solo presentando pacchetti omnibus ambiziosi per l'ambiente, gli alimenti e i mangimi che non esitino ad apportare modifiche legislative laddove queste hanno un impatto maggiore sugli operatori agroalimentari. La semplificazione dovrebbe essere un processo approfondito e graduale, con pacchetti omnibus successivi proposti ogni volta che sia necessario. È ora di agire! Ci auguriamo che la Commissione europea ascolti l'appello della filiera agroalimentare e produca risultati concreti che garantiscano il futuro e la competitività dell'intero settore".

Di seguito le organizzazioni firmatarie del comunicato: