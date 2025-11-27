L'Italia, record di matrimoni di lusso

L'Italia è la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze luxury. Lo dicono le ultime rilevazioni Honeymoon Destination che pongono il nostro Bel Paese in vetta alla classifica davanti a Grecia e Bali. Non solo, perché crescono anche le coppie straniere che decidono di celebrare le nozze in Italia: sono, infatti, oltre 15.100 i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l'Italia per sposarsi. Un numero di tutto rispetto in rialzo dell'11,4% rispetto all'anno passato.

In complesso, secondo le ultime rilevazioni ENIT, si tratta di quasi un milione di persone coinvolte nel business del destination wedding che hanno generato 4 milioni di pernottamenti. Un milione di persone che porteranno la spesa media di eventi di questo tipo intorno a 61.500 euro, in rialzo del 4,2% rispetto al 2023.

Eventi in cui la voce "ristorazione" rimane la più alta, la prima con una percentuale del 36%. L’indotto sfiora 1 miliardo di euro, ben al di sopra dei 500 milioni di euro del 2018: i soldi sono distribuiti su una filiera ampia e sempre più qualificata: la richiesta dei wedding planner, ad esempio, sale al 46,3%.

La tendenza di quest'anno (in aumento) è quella della tendenza a scegliere l'Italia da parte dei mercati a lungo raggio: Canada, Giappone, Argentina, India, Emirati Arabi Uniti e Sud-Est asiatico sono tutti attratti dal nostro Paese grazie all'appeal esercitato dal Made in Italy e dai prodotti locali. L'interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%), ma aumenta l'appeal per Sud e Isole (29,3%): la Sicilia è una delle regioni più richieste.

C'è un forte interesse per il destination wedding anche tra gli italiani: 8.400 coppie si sono sposate fuori dalla propria regione di residenza.

"Siamo un Paese competitivo e attrattivo per i turisti, sotto ogni punto di vista -commenta Ivana Jelinic, ad Enit - Offriamo esperienze uniche e siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze, soddisfacendo anche aspettative molto alte come quelle che si pongono i viaggiatori per le nozze e la luna di miele. Sempre più turisti esteri scelgono l’Italia per celebrare un momento unico, generando un impatto economico positivo per tutto il comparto".



