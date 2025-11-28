Marca by BolognaFiere & Adm: 1500 espositori e 26mila visitatori attesi

Il panorama di trasformazione descritto nella recente indagine di Circana (leggi notizia EFA News), può trovare il suo ecosistema di riferimento internazionale in Marca by BolognaFiere & Adm.

Ogni mese di gennaio, Bologna segna il punto di partenza strategico per l'intero settore globale della Marca del Distributore. Marca by BolognaFiere & Adm si propone come l'unico evento al mondo a presentare l'intera filiera della Marca del Distributore attraverso un format unico:

- 28 importanti catene della Gdo italiane – riconosciute come trend setter in Europa per l'innovazione Food e Non-Food – espongono direttamente le loro strategie e i loro lanci in spazi dedicati, rendendo Marca by BolognaFiere & Adm l'unica fiera al mondo in cui i Retailer sono protagonisti attivi e non semplici visitatori.

- 1500 espositori specializzati in prodotti e servizi a Marca del Distributore, con una forte rappresentanza internazionale.

- Un ecosistema di contenuti completo: i due settori principali, Food e Non-Food, sono affiancati da eventi speciali e sezioni espositive che completano l'offerta per soddisfare le esigenze dei retailer: Marca Fresh (oltre 80 aziende su 5.000 mq, il doppio rispetto al 2025).

– il format esclusivo che mette in luce l'innovazione sostenibile nel settore ortofrutticolo, un settore strategico che merita attenzione e networking dedicati; Marca Tech (packaging, logistica, servizi di supply chain che consentono l'innovazione della Marca del Distributore) e Marca Awards (che premia l'innovazione di prodotto e l'eccellenza dei partner produttivi); conferenze, workshop e il Private Label Report di Circana – il riferimento annuale per l'analisi delle performance e delle tendenze della Marca del Distributore.

- Anteprima Internazionale dedicata esclusivamente a buyer esteri (350 partecipanti da oltre 70 paesi nel 2025) ed espositori, con un sistema avanzato di business matching, un giorno prima dell'apertura ufficiale.

"Marca by BolognaFiere & Adm è il punto di riferimento globale per la Marca del Distributore. Il nostro tempismo è strategico: gennaio detta il ritmo per tutto l'anno", sottolinea Rossano Bozzi, Direttore Business Unit di BolognaFiere. "L'edizione 2026 rafforza questa leadership con numeri record e un format unico in cui i Retailer sono attori attivi, non semplici visitatori. In un mercato in cui la Marca del Distributore guida la crescita strutturale, Marca by BolognaFiere & Adm è il luogo in cui l'innovazione si trasforma in strategie concrete. Bologna diventa l'hub internazionale per tendenze e partnership che plasmano il futuro del Retail.

Con 1500 espositori e 26mila visitatori attesi, l'edizione 2026 (14-15 gennaio, Bologna) consoliderà il ruolo di Marca by BolognaFiere & Adm come piattaforma strategica dove la qualità italiana incontra le migliori soluzioni a Marca del Distributore, davanti a un pubblico professionale altamente qualificato.

"L'edizione 2026 segna una pietra miliare nel percorso di Marca by BolognaFiere & Adm, con una crescita a doppia cifra su tutti i fronti: più Retailer, più espositori e un programma senza pari pensato per un efficace networking aziendale", aggiunge Antonella Maietta, Exhibition Manager. "Mentre la Marca del Distributore continua la sua espansione nei mercati internazionali, Marca by BolognaFiere & Adm si propone come la piattaforma in cui tendenze e opportunità diventano tangibili per l'industria globale dei beni di largo consumo".