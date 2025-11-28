Marca by BolognaFiere & Adm: 1500 espositori e 26mila visitatori attesi
Si scaldano i motori per l'edizione 2026: crescita a doppia cifra su più fronti
Il panorama di trasformazione descritto nella recente indagine di Circana (leggi notizia EFA News), può trovare il suo ecosistema di riferimento internazionale in Marca by BolognaFiere & Adm.
Ogni mese di gennaio, Bologna segna il punto di partenza strategico per l'intero settore globale della Marca del Distributore. Marca by BolognaFiere & Adm si propone come l'unico evento al mondo a presentare l'intera filiera della Marca del Distributore attraverso un format unico:
- 28 importanti catene della Gdo italiane – riconosciute come trend setter in Europa per l'innovazione Food e Non-Food – espongono direttamente le loro strategie e i loro lanci in spazi dedicati, rendendo Marca by BolognaFiere & Adm l'unica fiera al mondo in cui i Retailer sono protagonisti attivi e non semplici visitatori.
- 1500 espositori specializzati in prodotti e servizi a Marca del Distributore, con una forte rappresentanza internazionale.
- Un ecosistema di contenuti completo: i due settori principali, Food e Non-Food, sono affiancati da eventi speciali e sezioni espositive che completano l'offerta per soddisfare le esigenze dei retailer: Marca Fresh (oltre 80 aziende su 5.000 mq, il doppio rispetto al 2025).
– il format esclusivo che mette in luce l'innovazione sostenibile nel settore ortofrutticolo, un settore strategico che merita attenzione e networking dedicati; Marca Tech (packaging, logistica, servizi di supply chain che consentono l'innovazione della Marca del Distributore) e Marca Awards (che premia l'innovazione di prodotto e l'eccellenza dei partner produttivi); conferenze, workshop e il Private Label Report di Circana – il riferimento annuale per l'analisi delle performance e delle tendenze della Marca del Distributore.
- Anteprima Internazionale dedicata esclusivamente a buyer esteri (350 partecipanti da oltre 70 paesi nel 2025) ed espositori, con un sistema avanzato di business matching, un giorno prima dell'apertura ufficiale.
"Marca by BolognaFiere & Adm è il punto di riferimento globale per la Marca del Distributore. Il nostro tempismo è strategico: gennaio detta il ritmo per tutto l'anno", sottolinea Rossano Bozzi, Direttore Business Unit di BolognaFiere. "L'edizione 2026 rafforza questa leadership con numeri record e un format unico in cui i Retailer sono attori attivi, non semplici visitatori. In un mercato in cui la Marca del Distributore guida la crescita strutturale, Marca by BolognaFiere & Adm è il luogo in cui l'innovazione si trasforma in strategie concrete. Bologna diventa l'hub internazionale per tendenze e partnership che plasmano il futuro del Retail.
Con 1500 espositori e 26mila visitatori attesi, l'edizione 2026 (14-15 gennaio, Bologna) consoliderà il ruolo di Marca by BolognaFiere & Adm come piattaforma strategica dove la qualità italiana incontra le migliori soluzioni a Marca del Distributore, davanti a un pubblico professionale altamente qualificato.
"L'edizione 2026 segna una pietra miliare nel percorso di Marca by BolognaFiere & Adm, con una crescita a doppia cifra su tutti i fronti: più Retailer, più espositori e un programma senza pari pensato per un efficace networking aziendale", aggiunge Antonella Maietta, Exhibition Manager. "Mentre la Marca del Distributore continua la sua espansione nei mercati internazionali, Marca by BolognaFiere & Adm si propone come la piattaforma in cui tendenze e opportunità diventano tangibili per l'industria globale dei beni di largo consumo".
EFA News - European Food Agency