Macfrut 2026 presentato in Moldavia

Macfrut 2026 si è presentato in Moldavia. Lo ha fatto nell’XI edizione di Fruit Business Conference, organizzato da Moldova Fruct, evento professionale ospitato a Chisinau. Appuntamento internazionale rivolto a importatori ed esportatori di frutta nei mercati dell’Est Europa, l’evento ha allargato lo sguardo anche alle ultime tendenze del settore, i temi della competitività, nuove varietà e innovazioni nella protezione dei frutteti dalle malattie e dai rischi climatici.

A presentare l’edizione 2026 di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Centre (21-23 aprile), è stata Erica Troiani, International Sales Account di Macfrut. Nel suo intervento ha sottolineato le peculiarità di fiera di filiera, che fa di Macfrut un unicum nel panorama degli eventi di settore, per un appuntamento fieristico che mette in rete business, knowledge e attività di networking. La Moldavia sarà presente a Macfrut 2026 con un proprio stand insieme a una delegazione di visitatori professionali, grazie all’organizzazione di Moldova Fruct.

Al Fruit Business Conference nella capitale moldava ha preso parte anche Giulia Battistini dell’azienda Battistini Vivai di Cesena che ha illustrato le nuove varietà di frutta ed i programmi avanzati di selezione e sviluppo agricolo sostenibile da parte dell’azienda. Battistini Vivai sarà presente come espositore a Macfrut 2026.