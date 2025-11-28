Do you want to access to this and other private contents?
X Settimana della Cucina Italiana. Ambasciata italiana a Sofia: serata dedicata all'agritech
Evento esclusivo dedicato all’innovazione nel food e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche
Nella giornata del 24 novembre, l’ambasciatore d’Italia a Sofia Marcello Apicella, ha inaugurato presso la Residenza italiana la tradizionale Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (Scim) con un evento esclusivo dedicato all’innovazione agroalimentare e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane, intitolato “L’innovazione italiana a supporto dello sviluppo del settore agroalimentare”."Con eventi come...
EFA News - European Food Agency
