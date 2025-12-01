Fannie May (Ferrero): il sogno del cioccolato si realizza a Natale

Fannie May - brand Usa acquisito 8 anni fa dal Gruppo Ferrero - decora i corridoi e le strade con il lancio del Fannie May Jolly Trolley, un'iniziativa natalizia unica nel suo genere che trasforma una classica esperienza di Chicago nel sogno di ogni amante del cioccolato. Dal 5 al 21 dicembre, dal mercoledì ala domenica, il pop-up natalizio su ruote celebra i 105 anni di tradizione del marchio, lungo le strade della città e nei sobborghi, creando una destinazione imperdibile sia per i residenti che per i viaggiatori in vacanza.

Dal pavimento al soffitto, il Fannie May Jolly Trolley abbaglia con luci scintillanti, ghirlande e decorazioni ispirate al passato, creando un paese delle meraviglie natalizio in movimento. Gli ospiti potranno godere di degustazioni di cioccolato originali, di un'avvincente narrazione del carismatico Taste Conductor, di interpretazioni jazz degli anni '20 di classici natalizi e di momenti di sorpresa e piacere, tra cui esibizioni musicali improvvisate, ospiti speciali per le festività, omaggi e molto altro.

Eventi del fine settimana (venerdì-domenica): il Fannie May Jolly Trolley percorre la Magnificent Mile di Michigan Avenue lungo un percorso festivo di 35-45 minuti, partendo dal flagship store di Fannie May su Michigan Avenue. Gli ospiti che prenotano i biglietti tramite Eventbrite hanno diritto a un accesso esclusivo per la prima salita. Gli ospiti che arrivano senza prenotazione possono salire a bordo in una qualsiasi delle quattro Chocolate Stops lungo Michigan Avenue, se lo spazio lo consente: l'ideale per i visitatori che esplorano l'iconico quartiere dello shopping e delle attrazioni turistiche del centro di Chicago in cerca di un'atmosfera natalizia spontanea.

Eventi pop-up dei giorni feriali (mercoledì-giovedì): non puoi andare in centro? Il tram porta la festa direttamente agli abitanti di Chicago e ai visitatori provenienti da fuori città, in amate destinazioni natalizie, tra cui il Christkindlmarket, selezionati centri comunitari suburbani, vari negozi di gioielli e altro ancora. Presso queste installazioni fisse, gli ospiti possono esplorare il tram, degno di una foto ricordo, e acquistare cioccolatini Fannie May sul posto.

"Il Jolly Trolley incarna tutto ciò che amiamo delle feste: unione, nostalgia e, naturalmente, delizioso cioccolato artigianale", ha affermato Fernando Bernardo, direttore marketing di Fannie May. "Chicago è una destinazione natalizia di livello mondiale e siamo entusiasti di creare un'esperienza che metta in mostra la nostra ricca tradizione cioccolatiera sia agli abitanti di Chicago di lunga data che ai visitatori provenienti da tutto il paese. Che siate qui per le festività o solo di passaggio, il Jolly Trolley offre un modo memorabile per celebrare le festività con Fannie May".

Ogni corsa offre momenti degni di una foto da ogni angolazione, con una segnaletica classica che richiama la storia leggendaria di Fannie May e dolci sorprese nascoste tra le decorazioni. I biglietti ricordo per il tram sbloccano premi esclusivi in negozio.

Per i dettagli completi del programma, per prenotare un posto o per trovare i punti vendita temporanei, si può visitare https://FannieMayJollyTrolley.eventbrite.com o segui @FannieMayChocolates sui social media. Chi non riuscisse a partecipare al Fannie May Jolly Trolley durante le festività natalizie, può comunque recarsi presso il punto vendita Fannie May più vicino per acquistare un regalo speciale per sé e i propri cari.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.fanniemay.com.