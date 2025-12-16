Alfaproind: sostitutivi veg dall'erba medica
In esclusiva a EFA News, i protagonisti del progetto di estrazione delle farine proteiche
Alfaproind è un progetto innovativo volto a valorizzare le proteine vegetali nell'ambito di un utilizzo molto più ampio di quello tradizionale: grazie all'estrazione di farine proteiche ottenute da erba medica fresca è possibile ottenere prodotti destinati non solo alla mangimistica ma anche all'alimentazione umana.
Il progetto internazionale nasce dalla collaborazione tra l'italiana Contento Trade, l'impresa austriaca Innov8, Eit Food, l'associazione Aife-Filiera Italiana Foraggi (in qualità di principale fornitore di erba medica), l'Università di Parma e l'Università di Barcellona.
EFA News ha intervistato i protagonisti: Gian Luca Bagnara, presidente Aife/Filiera Italiana Foraggi; Flavio Cioffi, Contento Trade srl; Georg Rehbrunner, Innov8; Fernando Julian Benavente Moreno; Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (Insa) - Università di Barcellona; Lisa Elviri, Dipartimento Scienze degli Alimenti e del Farmaco - Università di Parma.
Guarda il video:
