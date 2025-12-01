Campionato Mondiale della Pizza: iscrizioni aperte per la 33° edizione

È ufficialmente aperta la stagione delle iscrizioni per il Campionato Mondiale della Pizza 2026, l’evento internazionale che celebra l’arte della pizza e la creatività dei pizzaioli di tutto il mondo. La manifestazione, giunta alla 33° edizione, si terrà dal 14 al 16 aprile 2026 presso il Polo Fieristico Palaverdi di Parma. L'evento attrae i migliori pizzaioli da ogni angolo del globo, sfidandoli in una vasta gamma di categorie pensate per mettere alla prova ogni aspetto della loro maestria.

Le competizioni con il prodotto finito sono il cuore pulsante del Campionato, dove la qualità degli ingredienti, la tecnica di impasto e l'equilibrio dei sapori vengono giudicati da una giuria di esperti di fama internazionale.

- Pizza Classica: questa è la categoria fondamentale, la quintessenza della pizza italiana. I concorrenti devono presentare una pizza tonda, cotta sul piano refrattario del forno, con totale libertà nella scelta e combinazione delle farciture, purché rispettino gli standard di armonia e digeribilità. È un banco di prova per la creatività applicata alla forma più diffusa.

- Pizza in Teglia: la categoria della pizza dalle lunghe lievitazioni, tipica dei forni e dei panifici;

- Pizza in Pala: la categoria riservata alla famosa pizza croccante e dalla tipica forma allungata;

- Pizza Napoletana Stg (Specialità Tradizionale Garantita): la categoria più rigorosa, dove l'aderenza al disciplinare della vera Pizza Napoletana è imprescindibile. Esempi classici come la Margherita e la Marinara devono essere eseguiti con precisione maniacale, utilizzando solo ingredienti specifici (come il pomodoro San Marzano Dop e la Mozzarella di Bufala Campana Dop per la Margherita) e seguendo tecniche di impasto e cottura (forno a legna ad altissima temperatura) codificate.

- Gluten-Free Pizza: una sezione che sottolinea l'inclusività e l'innovazione, sfidando i pizzaioli a creare capolavori senza glutine. L'obiettivo è replicare la consistenza, il sapore e l'elasticità di una pizza tradizionale, dimostrando che le restrizioni dietetiche non limitano l'eccellenza.

- Pizza a Due: Pensata per un'esperienza gastronomica unica, questa categoria valuta la pizza non solo come prodotto, ma come concetto di condivisione e presentazione tra cuoco e pizzaiolo. Spesso richiede abbinamenti di sapori complessi o una preparazione che esalti l'esperienza conviviale.

Oltre alla preparazione in sé, il Campionato ospita gare che elevano la lavorazione della pasta a vera e propria forma d'arte e spettacolo:

- Speed (Velocità): una prova di rapidità e precisione, dove i concorrenti devono stendere il maggior numero di dischi di pasta in un tempo limitato, mantenendo uno standard minimo di qualità e diametro. Richiede resistenza fisica e una tecnica di stesura impeccabile.

- Freestyle (Acrobazie): la competizione più spettacolare, in cui i pizzaioli eseguono coreografie mozzafiato con l'impasto a ritmo di musica. Il giudizio si basa sulla complessità delle manovre, l'originalità della performance e la fluidità del movimento, trasformando la manipolazione della pasta in un'espressione artistica dinamica.

- Largest Pizza (Pizza Più Larga): una gara di forza, precisione e controllo. L'obiettivo è stendere un singolo disco di pasta il più grande possibile entro un limite di tempo prestabilito, senza strappi, dimostrando la capacità di gestire grandi masse d'impasto.

Per i pizzaioli che ambiscono a dimostrare una competenza a 360 gradi, il Triathlon rappresenta la sfida più completa. Questo premio speciale è riservato a coloro che riescono a eccellere in tre categorie distinte delle gare di cottura individuali.

Il Triathlon celebra la versatilità, riconoscendo il pizzaiolo come un maestro capace di spaziare con eccellenza culinaria tra le varie specialità.

Il Campionato Mondiale della Pizza è, in sintesi, una piattaforma cruciale per lo scambio di conoscenze, la promozione della cultura della pizza italiana nel mondo e la scoperta dei talenti che plasmeranno il futuro di questo amatissimo piatto.

Per il secondo anno consecutivo, anche i pizzaioli amatoriali saranno tra i protagonisti.

Anche per quest’anno ci si può iscrivere alla competizione World’s Best Homemade Pizza, una sfida pensata appositamente per i pizzaioli amatoriali che amano preparare la pizza direttamente a casa. Questo format inedito del Campionato Mondiale della Pizza valorizza la passione casalinga, offrendo ai non professionisti l’opportunità di esprimere il proprio talento su scala mondiale. I concorrenti possono partecipare con le loro ricette “fatte in casa”, dimostrando creatività, tecnica e stile nel proprio impasto e nelle farciture. La giuria valuta le pizze in base a criteri di preparazione al forno, gusto e cottura, trasformando un hobby in una competizione internazionale di prim’ordine.