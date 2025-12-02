Do you want to access to this and other private contents?
Pratiche sleali: studio della Commissione UE
Report per la DG Agri: la situazione dopo la direttiva sull'agri-food migliora
Porta la firma di Areté lo studio condotto per la DG Agri della Commissione UE, appena pubblicato, a supporto della valutazione della Direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nel settore agri-food. La direttiva proibisce o regola 16 pratiche, perlopiù legate a significativi squilibri di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti, ritenute contrarie ad una buona condotta commerciale. La di...
Fc - 55780
EFA News - European Food Agency
