Purina punta su agricoltura rigenerativa

Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, prosegue il proprio percorso nell’ambito dell’agricoltura rigenerativa con il lancio di un nuovo progetto pilota sviluppato in collaborazione con Biospheres, realtà specializzata in agroecologia e nello sviluppo e nell'implementazione dell'agricoltura rigenerativa su larga scala. L’iniziativa rappresenta un’evoluzione e un arricchimento del lavoro avviato negli anni precedenti e si inserisce in una strategia europea più ampia volta ad ampliare ulteriormente il proprio know-how in questo ambito, ridurre l’impatto ambientale complessivo e rafforzare la resistenza dell’approvvigionamento, promuovendo pratiche agricole in grado di rigenerare la salute del suolo e tutelare la biodiversità, in un contesto in cui le soluzioni basate sulla natura sono fondamentali per costruire sistemi agricoli e alimentari più resilienti.

Con questo nuovo progetto pilota, il cui obiettivo è ampliare le conoscenze degli agricoltori sulle pratiche rigenerative, Purina riafferma il proprio impegno nello sviluppo di un modello innovativo, pensato per rispondere in modo diretto e concreto alle esigenze degli agricoltori e per rafforzare l’impatto tangibile delle pratiche rigenerative e la loro adozione nel lungo periodo. Il progetto offre un percorso personalizzato, supportato da agronomi professionisti, e prevede un monitoraggio costante e investimenti in formazione per l’implementazione delle pratiche rigenerative individuate.

Il modello di Biospheres è “farm-based”, incentrato sull’azienda agricola, con cui si costruisce un percorso personalizzato, selezionando le misure più efficaci per la propria attività, introdotte in maniera graduale e strategica. Ogni roadmap viene definita dall’azienda agricola insieme all’agronomo di Biospheres, considerando le caratteristiche specifiche del terreno e dello stato di salute del suolo.Il primo passo prevede l’implementazione di pratiche rigenerative mirate ad aumentare la sostanza organica del suolo, condizione fondamentale per rendere la produzione adattata ai cambiamenti climatici e agli squilibri del terreno. Lo step successivo del percorso prevede l’inserimento di pratiche rigenerative aggiuntive, garantendo che la transizione verso un’agricoltura rigenerativa sia sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia economico nel medio-lungo periodo.

Uno degli elementi chiave del progetto è la presenza di un’unica figura tecnica di riferimento, che garantisce un accompagnamento costante, un dialogo semplice e diretto e supporta gli agricoltori nell’adozione delle nuove pratiche e nella gestione del cambiamento. Il progetto prevede inoltre un forte focus formativo, che comprende temi agronomici, economici e gestionali, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e la crescita delle competenze dell’agricoltore, rafforzando la consapevolezza dei benefici derivanti dalla rigenerazione del suolo.

