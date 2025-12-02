Macfrut: primo incontro Comitato Tecnico Scientifico

Si è insediato questa mattina a Cesena Fiera, il Comitato Tecnico Scientifico di Macfrut, “voce” dell’innovazione e del sapere nel settore ortofrutticolo, autorevole supporto alla manifestazione fieristica. Composto da personalità di spicco del panorama accademico, della ricerca e del settore, il Comitato è presieduto da Paolo De Castro, presidente di Nomisma, docente dell’Università di Bologna e già ministro delle Politiche agricole, nonché parlamentare europeo e presidente della Commissione agricoltura, mentre il coordinamento è affidato a Bruno Mezzetti, docente dell’Università Politecnica delle Marche.

Ad aprire la giornata in collegamento è stato il presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri. “Il Tavolo scientifico prosegue il percorso di condivisione della fiera nella direzione del coinvolgimento della parte scientifica e tecnica, insieme ai massimi studiosi in ambito internazionale. Questo comitato coordina l’attività tecnico scientifico, individua nuovi contenuti di alto valore e diffonde l’innovazione nell’intera filiera ortofrutticola: attività che trovano una loro sintesi nel corso della prossima manifestazione in programma dal 21 al 23 aprile 2026”.

A salutare i componenti del Comitato, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, socio di maggioranza di Cesena Fiera: “C’è un tessuto vivo di filiera ortofrutticola specializzata in Italia che ha bisogno di un luogo dove trovarsi. Macfrut non solo rappresenta questo luogo ma ha l’obiettivo ambizioso di ampliare l’orizzonte: al presente offre anche una prospettiva. E il Comitato scientifico composto da autorevoli personalità del settore dà questa possibilità. Pone lo sguardo al futuro in un’ottica internazionale”.

A seguire l’intervento del presidente De Castro che ha presentato le finalità del Comitato scientifico: “Questo Comitato ha il ruolo di motore propulsivo per mettere a disposizione degli operatori lo stato di avanzamento della ricerca, dell’innovazione e delle tecnologie. Un percorso che caratterizza questa manifestazione con la finalità non solo di fotografare l’esistente ma comprendere quale sarà l’ortofrutta degli anni a venire. Il ricco programma di convegni che stiamo allestendo nella prossima edizione fa di Macfrut il luogo privilegiato di dialogo e confronto per il mondo della ricerca e per tutti gli operatori del settore”.

Il coordinatore Mezzetti si è soffermato sul lavoro del Comitato: “Il Tavolo scientifico ha la finalità di rafforzare il collegamento tra impresa, tecnologia, ricerca e innovazione. Macfrut ha una sua peculiarità: al business delle imprese, che devono affrontare una competizione internazionale sempre più agguerrita, affianca la necessità di innovazione e ricerca sui temi sempre più strategici per le produzioni, come i cambiamenti climatici, la risposta agli agenti patogeni, la mancanza di manodopera, oltre alle nuove esigenze del consumatore sempre più alla ricerca di aspetti salutistici. La presenza nel Tavolo di importanti personalità del mondo accademico e della ricerca va nella direzione di fare di Macfrut la vetrina dove capire quale sarà il futuro dell’ortofrutta”.

La giornata è proseguita con un confronto tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico sulle principali tematiche che saranno affrontate nella prossima edizione di Macfrut, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile 2026.