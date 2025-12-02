Lombardia. Danni fauna selvatica: risarcite quasi 1000 domande di indennizzo

Regione Lombardia chiude il 2025 con quasi mille domande di indennizzo presentate dalle aziende per i danni provocati dalla fauna selvatica che vengono integralmente risarcite con 2,4 milioni di euro. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

“È uno sforzo economico significativo che", spiega Beduschi, "ci permette di ristorare tutte le aziende per i danni subiti alle coltivazioni e alle strutture nei campi, provocati dalla fauna selvatica. Parliamo di un problema serio, generato soprattutto da specie come cinghiali, altri ungulati, piccioni e corvidi e in genere da animali in grado di compromettere raccolti e pascoli”.

La liquidazione delle somme avviene partendo dalla quota principale stanziata da Regione Lombardia, pari a circa 2,2 milioni di euro. Gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) e i Comprensori alpini di caccia (Cac) contribuiscono invece fino al 10% dell’indennizzo.

“Per le aziende", prosegue l’assessore, "i danni da fauna si traducono in meno raccolto, più costi, di conseguenza più incertezza. In un momento già complicato, non potevamo lasciare gli agricoltori soli a fronteggiare un fenomeno che non dipende da loro e che, lo ricordo, è regolato da norme che limitano fortemente gli interventi diretti”

“La Lombardia", conclude Beduschi, "fa la sua parte fino in fondo, mentre continuiamo a chiedere all’Unione Europea strumenti più efficaci per la gestione attiva della fauna selvatica. Difendere chi produce cibo significa quindi difendere un sistema agricolo che è un patrimonio economico, sociale e ambientale del nostro territorio”.