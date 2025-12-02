Marca by BolognaFiere & Adm: è record, 18 insegne all'edizione 2026

Marca by BolognaFiere & Adm raggiunge un traguardo storico: 28 Insegne protagoniste nella prossima edizione (14-16 gennaio 2026), con tre nuovi ingressi che confermano il ruolo dell’evento come piattaforma decisionale della Distribuzione Moderna Organizzata. Agorà, Caddy's e Unes si uniscono all'ecosistema della fiera, testimoniando la crescente attrattività di Marca by BolognaFiere & Adm come manifestazione strategica per pianificare il futuro della Marca del Distributore.

Un risultato che si inserisce in una crescita complessiva senza precedenti: la manifestazione registra incrementi a due cifre su tutti gli indicatori – espositori Food e Non Food, Marca Fresh, Marca Tech – con un +16% che certifica la manifestazione fieristica come l'appuntamento irrinunciabile per chi opera nella Mdd.

"Il record di 28 Insegne espositrici rappresenta molto più di un numero: è la conferma che Marca by BolognaFiere & Adm è il momento decisionale della Distribuzione Moderna Italiana", dichiara Antonella Maietta, Exhibition Manager di Marca by BolognaFiere & Adm. "È qui che le Insegne pianificano le strategie della Marca del Distributore, anticipano i trend e costruiscono le relazioni che daranno forma alla Mdd dell'anno. L'ingresso di player così rilevanti testimonia che la manifestazione ha consolidato il suo ruolo di piattaforma strategica dove si genera valore concreto per l'intero settore".

L'edizione 2026 rafforza ulteriormente il posizionamento di Marca by BolognaFiere & Adm come unica manifestazione che presidia l'intera filiera della Private Label: dall'innovazione di prodotto (Food, Fresh, Non Food) ai servizi upstream con Marca Tech (packaging, logistica, sostenibilità), dai dati e insight del Rapporto sulla Mdd realizzato in collaborazione con Circana, ai riconoscimenti per l'eccellenza con i nuovi Marca Awards.

Un ecosistema integrato unico al mondo, che offre alla Distribuzione Moderna Organizzata un vantaggio concreto: la possibilità di costruire strategie informate, sviluppare partnership qualificate e intercettare le innovazioni prima che diventino mainstream nel mercato europeo.