Flos Olei: al via countdown per l'edizione 2026
Oltre 80 aziende e 761 oli Evo di 500 produttori da 57 Paesi a Roma il 5-6 dicembre
È partito il countdown per Flos Olei 2026: la guida al mondo dell’extravergine, a cura di Marco Oreggia e Laura Marinelli, è pronta a tornare nella Capitale per la presentazione ufficiale della nuova edizione, in programma il 5 e il 6 dicembre al The Westin Excelsior di Roma. 761 extravergini di 500 produttori, 57 Paesi del mondo nei 5 continenti, 35 regioni olivicole (20 dall’Italia e 15 dalla Spagn...
EFA News - European Food Agency
