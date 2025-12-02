Flos Olei: al via countdown per l'edizione 2026

È partito il countdown per Flos Olei 2026: la guida al mondo dell’extravergine, a cura di Marco Oreggia e Laura Marinelli, è pronta a tornare nella Capitale per la presentazione ufficiale della nuova edizione, in programma il 5 e il 6 dicembre al The Westin Excelsior di Roma. 761 extravergini di 500 produttori, 57 Paesi del mondo nei 5 continenti, 35 regioni olivicole (20 dall’Italia e 15 dalla Spagn...