It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Diagram e Abaco Group UK acquisiscono Bizfront Malta

Erogazione di tecnologie agricole avanzate per l'isola

Diagram e Abaco Group UK annunciano l’acquisizione di Bizfront (Malta). Si tratta di un’operazione per  rafforzare le attività agritech del gruppo e le capacità di erogazione dei servizi per il Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights (Mafa) di Malta.L’acquisizione porta l’expertise tecnologica e la capacità operativa di Bizfront sotto l’ombrello della famiglia Diagram, mentre la gestione d...

lml - 55832

EFA News - European Food Agency
Similar