FeedEconomy: 39% spesa alimentare italiana è agro-zootecnica

Assalzoo (Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici) celebra un doppio evento e lancia un messaggio strategico per l'agroalimentare italiano. Presso Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), alla presenza del ministro Adolfo Urso, l'Associazione conclude il percorso celebrativo dalla fondazione avvenuta proprio nel dicembre del 1945 e presenta...