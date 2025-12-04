Hotel Diana: la cucina si fa in quattro

Il Natale 2025 sarà particolarmente lieto per l'Hotel Diana. La prestigiosa struttura ricettiva romana situata a due passi dalla Stazione Termini, ha infatti riaperto dopo quasi sei anni il suo cocktail bar al pianterreno, rimasto inattivo dai tempi della pandemia.

La struttura è stata ridisegnata e nei toni del rosso mattone e del tortora e tutti i giorni offrirà, dalle 12 alle 18 un menù all day, ideato da chef d'eccezione.

In occasione del rinfresco inaugurale, comprensivo di illuminazione dell'albero natalizio, EFA News ha raccolto i commenti di Caterina De Angelis, amministratore delegato e responsabile food&beverage dell'hotel, e dello chef Umberto Vezzoli.

Guarda il video: