Macfrut 2026: i grandi della Gdo "special guest"

I due principali player della Grande distribuzione italiana a Macfrut 2026. Conad (Consorzio nazionale dettaglianti) e Coop Italia saranno presenti nella prossima edizione della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre (21-23 aprile 2026), con una propria area espositiva per incontrare operatori e professionisti del settore. Una scelta che qualifica l’evento fieristico a punto di riferimento per la moderna distribuzione nel segmento del fresco su un canale centrale nelle strategie del largo consumo.

“La partecipazione di Conad e Coop Italia rappresenta un segnale di grande rilievo, perché è frutto di una piena condivisione degli obiettivi fra la nostra fiera e i vertici dei due principali gruppi cooperativi della Gdo", spiega il presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri. "Contestualmente, testimonia la volontà del settore di rispondere a consumatori sempre più informati ed esigenti, rafforzando il dialogo con l’intera filiera ortofrutticola e investendo sull’innovazione che arriva dai produttori. Conad e Coop Italia saranno presenti in fiera nell’area Post-Harvest, identificando così Macfrut come caposaldo per la Gdo nel comparto ortofrutticolo. Ringrazio il consigliere di Cesena Fiera Paolo Lucchi per il suo impegno nel conseguire questo risultato ed i massimi vertici di Conad e Coop Italia che, condividendo i nostri obiettivi, permetteranno di garantire al Macfrut 2026 un positivo salto di qualità”.

Parole di soddisfazione anche dai vertici dei due grandi player.

Da parte sua, Riccardo Breveglieri, direttore Area Acquisti e International di Conad: “Per Conad l'offerta di freschi e freschissimi di qualità è parte della propria strategia di lungo periodo, che vede nel contribuire al benessere dei clienti uno degli obiettivi principali dell'attività di soci e cooperative. Partecipare a Macfrut ci consente di confermare la centralità dei prodotti delle filiere agroalimentari nella composizione dei nostri assortimenti e di ribadire la continua collaborazione della nostra insegna con le imprese del comparto, sia a livello nazionale, sia locale".

“La nostra partecipazione è perfettamente coerente all’impegno che da sempre contraddistingue Coop nel presidio delle filiere ortofrutticole. Sarà una occasione per ribadire questo impegno e per valorizzare quanto investiamo su queste merceologie, oltre che presentare le ultime novità”, commenta Claudio Mazzini, direttore Freschissimi Coop Italia.