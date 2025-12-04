Mars investe 20 milioni nel riso

Il riso è sulla bocca di tutti. Battuta facile, direte voi, ma confermata oltreché dalla battaglia in corso a Bruxelles con la Commissione Ue che pone fine a due anni di limitazioni per le importazioni risicole (leggi notizia EFA News) con una presa di posizione che scontenta la filiera risicola europea (leggi notizia EFA News) oggi arriva l'annuncio che Mars ha deciso di investire 20 milioni di dollari nell'approvvigionamento sostenibile di riso nel corso del decennio (2020-2030) attraverso la sua nuova piattaforma Raising Rice Right. Questo, sottolinea il comunicato ufficiale, "poiché i cambiamenti climatici esercitano pressioni senza precedenti sulle comunità di coltivatori di riso in tutto il mondo".

Il riso, sottolinea il comunicato di Mars, è un alimento quotidiano per 3,5 miliardi di persone e fornisce reddito a circa il 19% della popolazione mondiale. Tuttavia, sottolinea la nota, la produzione tradizionale di riso utilizza circa il 40% dell'acqua di irrigazione mondiale e rappresenta fino al 10% delle emissioni globali di metano. Le ultime ricerche condotte da Mars hanno dimostrato che il 63% delle persone nel Regno Unito mangia riso una volta alla settimana o più, con un consumo nazionale di 2,3 miliardi di porzioni di riso all'anno.

Con l'intensificarsi dell'impatto dei cambiamenti climatici, si legge nel comunicato della società, "la necessità di trasformare la coltivazione del riso e di costruire catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili non è mai stata così urgente". Recenti rapporti dell'IPCC e della FAO avvertono che, se le tendenze attuali dovessero continuare, entro il 2050 la produzione globale di riso potrebbe diminuire del 10-15%, con shock climatici sempre più frequenti9.

“Il riso è un alimento quotidiano per miliardi di persone e fornisce un reddito a milioni di agricoltori in tutto il mondo, ma il cambiamento climatico sta esercitando una pressione straordinaria su questa coltura vitale - spiega Dale Creaser, vicepresidente globale della catena di approvvigionamento di Mars Food & Nutrition - In qualità di proprietari di Ben's Original, uno dei marchi di riso più grandi al mondo, abbiamo la responsabilità di agire".

"Questo investimento di 20 milioni di dollari - prosegue Creaser -serve a sostenere i nostri agricoltori con gli strumenti, la tecnologia e la formazione di cui hanno bisogno per adattarsi e prosperare in un ambiente in continua evoluzione. Si tratta anche di rendere la nostra attività a prova di futuro per garantire la creazione di una catena di approvvigionamento alimentare resiliente. Ci impegniamo a rendere la coltivazione del riso più sostenibile e a proteggere i raccolti e i mezzi di sussistenza dei nostri agricoltori di oggi e delle generazioni future".

Mars sta collaborando con i propri agricoltori e fornitori per implementare varie pratiche agricole climaticamente intelligenti che hanno dimostrato di ridurre il consumo di acqua e le emissioni di gas serra, proteggendo al contempo i raccolti. Una di queste pratiche è "l'alternanza di bagnatura e asciugatura” (AWD), una pratica che può ridurre il consumo di acqua fino al 30% e le emissioni di gas serra di oltre il 40%10. Anziché mantenere le risaie continuamente allagate, l'AWD prevede il drenaggio periodico dei campi, riducendo in modo significativo le emissioni di metano e il consumo di acqua senza compromettere i raccolti.

L'investimento in corso consentirà a Mars di:

ampliare le pratiche agricole climaticamente intelligenti: collaborando direttamente con i propri coltivatori di riso e fornitori per implementare pratiche agricole climaticamente intelligenti come l'AWD che riducono l'impatto ambientale, mantenendo al contempo la produttività;

fornire ulteriore formazione e supporto: dotare le comunità agricole delle conoscenze, degli strumenti e delle tecnologie necessarie per adottare con successo pratiche agricole climaticamente intelligenti. Ciò include la collaborazione con piccoli agricoltori in Thailandia, Pakistan e India;

continuare a rafforzare la resilienza degli agricoltori: nell'ambito del piano “Sustainable in a Generation”, Mars si impegna a garantire che il 100% degli agricoltori della sua filiera a rischio di povertà possa beneficiare di programmi volti a consentire loro di prosperare, sostenendo la stabilità economica a lungo termine delle comunità agricole di tutto il mondo;

promuovere la collaborazione nel settore: Mars continua a svolgere un ruolo di leadership come membro fondatore della Sustainable Rice Platform (SRP), alleanza globale che lavora per promuovere la coltivazione sostenibile del riso, responsabilizzare i piccoli agricoltori e ridurre l'impatto ambientale del riso.

Proteggere il nostro pianeta, sostenere i nostri agricoltori

Essendo un prodotto fondamentale per Mars Food & Nutrition, casa di marchi come Ben's Original, Tasty Bite e Seeds of Change, e con il 62% dei consumatori britannici che considera il riso un alimento base della propria dieta, il riso è al centro della strategia di sostenibilità dell'azienda.

"Questo investimento - conclude la nota ufficiale - è solo una parte del piano Sustainable in a Generation di Mars, lanciato nel 2017. Mars ha fissato obiettivi ambientali basati su dati scientifici, tra cui la riduzione del 50% delle emissioni totali di gas serra lungo tutta la sua catena del valore entro il 2030 e il raggiungimento di emissioni nette pari a zero entro il 2050 (rispetto al 2015). Il piano “Sustainable in a Generation” si impegna inoltre a migliorare in modo significativo la vita di 1 milione di persone lungo tutta la catena del valore di Mars, per consentire loro di prosperare".