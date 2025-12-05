Compri pesce e vinci premi

Pescanova presenta “Parti con Pescanova”, il nuovo concorso dedicato ai consumatori che sarà attivo sino al 31 dicembre 2025 nei punti vendita della Gdo e del retail, sia fisici sia online.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la relazione con il pubblico finale attraverso un’esperienza d’acquisto più coinvolgente, capace di unire intrattenimento, premi immediati e un’offerta di valore tangibile.

La partecipazione è semplice e completamente digitalizzata. È sufficiente acquistare un prodotto Pescanova – tra pesce naturale, cefalopodi, surimi, panati o gamberi, secondo quanto indicato nel regolamento ufficiale, registrare il proprio scontrino sul sito dedicato all’iniziativa https://www.particonpescanova.it/ e scoprire in tempo reale l’esito della partecipazione.

In palio ci sono 252 zaini Tucano Tugò 3M neri brandizzati Pescanova, che vengono assegnati immediatamente attraverso la meccanica instant win. Oltre ai premi giornalieri, il concorso prevede inoltre un’estrazione finale riservata a chi effettua almeno due acquisti validi: il vincitore riceverà un buono viaggio Bluvacanze, utilizzabile liberamente per la destinazione preferita.

Con “Parti con Pescanova” l’azienda consolida il proprio impegno nel creare iniziative capaci di valorizzare la marca, sostenere la visibilità a scaffale e offrire al consumatore un’esperienza di intrattenimento che accompagni il momento d’acquisto.

Il regolamento completo e tutte le condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del concorso: https://www.particonpescanova.it/