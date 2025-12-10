L’Albero del Pane apre capitale per accelerare sviluppo

L’Albero del Pane, operatore nella produzione e distribuzione di prodotti da forno dolci e salati, tra cui biscotti, croissant, pasticceria fresca, lievitati da ricorrenza e sostituti del pane, annuncia l'apertura del proprio capitale a Unigrains Italia e ai co-investitori Bnp Paribas Bnl Equity Investments, Hydra e Alexa Invest. L'operazione, che vede la partecipazione anche di Agazio Tedesco, amministratore delegato, e della famiglia Tedesco, è finalizzata ad accelerare lo sviluppo de L’Albero del Pane attraverso progetti di crescita sia organica che per linee esterne.

Sin dal 1979, anno della fondazione a Roma da parte della famiglia Tedesco, l'Albero del Pane ha adottato una strategia basata sulla ricerca e sull'innovazione di prodotto. Attraverso investimenti mirati in macchinari e capitale umano, l'azienda ha progressivamente esteso il ventaglio di prodotti disponibili, che ora include oltre 1000 referenze.

Con i suoi tre stabilimenti di produzione (aventi una superficie complessiva di circa 40.000 m²) ubicati in Toscana, Umbria e Lombardia ed un organico di circa 230 dipendenti, L’Albero del Pane e la controllata Tedesco Srl, ha registrato nel 2024 un fatturato complessivo di circa 63 milioni di euro, di cui circa il 45% generato con marchi propri – Ore Liete, GranArt e Piselli – ed esporta in oltre 70 Paesi circa il 30% del totale.

Con il supporto dei nuovi investitori, Unigrains, Bnp Paribas Bnl Equity Investments, Hydra e Alexa Invest, L'Albero del Pane è pronto ad esplorare nuove opportunità di crescita, anche tramite acquisizioni esterne, ponendosi come consolidatore in un mercato dinamico ma ancora frammentato. La strategia farà leva sulle sue competenze uniche in materia di produzione, approvvigionamento e sulla robusta rete di vendita, sia italiana che estera. Questo è ulteriormente rafforzato da un'offerta ampia e diversificata di prodotti da forno dolci e salati, che include biscotti, croissant, pasticceria fresca e sostituti del pane.

Per raggiungere i suoi obiettivi di crescita, L’Albero del Pane, sotto la leadership di Agazio Tedesco, intende rafforzare i propri team di gestione, inserendo profili tecnici che possano apportare nuove competenze, elevare il know-how, migliorare ulteriormente la qualità dei prodotti e continuare ad innovare con nuove ricette, supportando l’azionista industriale in questa nuova fase di sviluppo.

Banco Bpm ha operato in qualità di finanziatore unico nell’ambito di quest’operazione, agendo tramite il Centro Imprese di Reggio Emilia.

“Attraverso questa operazione, compiamo un ambizioso passo in avanti, avvalendoci del supporto di, Unigrains Italia, un partner finanziario specializzato nel settore agroalimentare". "Tale partnership ci sosterrà nel perseguimento della nostra strategia di crescita, sia organica che per linee esterne”, ha dichiarato Agazio Tedesco, amministratore delegato di L’Albero del Pane.

Da parte sua, Francesco Orazi, direttore generale di Unigrains Italia, ha detto: “Seguiamo da tempo la famiglia Tedesco e il management dell’azienda lungo il loro percorso. L'azienda ha conseguito risultati straordinari negli anni, capitalizzando esclusivamente sulle proprie risorse. Consideriamo il settore dei prodotti da forno come una filiera distintiva del Made in Italy e crediamo che mantenga un alto potenziale di crescita, sia organica che tramite acquisizioni. Per questo, intendiamo sostenere L’Albero del Pane sia dal punto di vista commerciale, valorizzando il nostro network di relazioni, sia in termini di scouting per potenziali target di acquisizione”.