Tages, operazione green loan da 671 milioni euro

Tages Capital SGR, società di gestione patrimoniale specializzata in fondi di investimento alternativi nel mercato privato e secondo operatore fotovoltaico in Italia per capacità installata, annuncia il completamento di un'operazione di green loan del valore di 671 milioni di euro. Il finanziamento sarà utilizzato per rifinanziare l'intero portafoglio di impianti fotovoltaici - circa 272 MWp - e pe...