21 Invest, nuova piattaforma per alternative investment

Edizione, 21 Invest e Tages hanno raggiunto oggi un accordo preliminare per la nascita di 21 Next, piattaforma innovativa che opererà nel mondo dell’Alternative Asset Management con focus sui private markets. Al perfezionamento dell’operazione, previsto per l’estate 2026, il veicolo deterrà la totalità di 21 Invest e Tages. I soci fondatori delle due società nonché i rispettivi senior manager, spiega il c...