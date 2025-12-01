Do you want to access to this and other private contents?
21 Invest, nuova piattaforma per alternative investment
Accordo tra Edizione e Tages per investire in transizione energetica, infrastrutture e private credit
Edizione, 21 Invest e Tages hanno raggiunto oggi un accordo preliminare per la nascita di 21 Next, piattaforma innovativa che opererà nel mondo dell’Alternative Asset Management con focus sui private markets. Al perfezionamento dell’operazione, previsto per l’estate 2026, il veicolo deterrà la totalità di 21 Invest e Tages. I soci fondatori delle due società nonché i rispettivi senior manager, spiega il c...
Fc - 55758
EFA News - European Food Agency
