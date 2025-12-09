Do you want to access to this and other private contents?
Crif: +30,5% finanziamenti alle imprese agricole
Basso tasso di default e cooperative più resilienti. Punto critico è la regolarità nei pagamenti
Boom di finanziamenti: gli importi finanziati alle imprese agricole sono aumentati del +30,5% nel primo semestre 2025, superando notevolmente la media nazionale (+13%). Basso tasso di default: il settore mostra un tasso di default stabile (2,2%) e inferiore alla media nazionale (3%), con le cooperative agricole ancora più resilienti (1,8%). Punti critici: si osserva una minore regolarità nei pagamenti c...
Fc - 55958
