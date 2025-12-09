Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Regali di Natale, il business si sgonfia?
Quest'anno gli italiani spenderanno il 20% in meno rispetto: preoccupano i prezzi degli alimentari
Quanto spenderanno gli italiani quest’anno in regali di Natale? Per rispondere alla domanda Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca EMG Different* un’indagine che ha stabilito in circa 204 euro la spesa media pro capite, per un totale di 8,7 miliardi di euro. Il budget complessivo a disposizione per i regali cala di quasi il 20% rispetto al 2024. Anche il solo addobbare l’albero di Nata...
Fc - 55966
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency