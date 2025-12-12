Mercato pubblicitario, ottobre in crescita

Gli investimenti pubblicitari in Italia a ottobre 2025 sono saliti dello 0,6%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo gennaio-ottobre a +0,3%. Lo conferma Nielsen che ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di ottobre 2025. Se si esclude dalla raccolta web, la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento del periodo gennaio-ottobre 2025 si attesta a -1,6%.

Sono 13 i settori merceologici in crescita nel mese di ottobre: il contributo maggiore è portato da Alimentari (+5,6%), Industria/Edilizia/Attività (+21,8%) e Automobili (+12,9%). In calo ad ottobre gli investimenti di Distribuzione (-8,7%), Abitazione (-24,3%) e Servizi professionali (-34,3%).

Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./ott. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+7,3%), Finanza/Assicurazioni (+10,2%) e Bevande/Alcoolici (+4,2%).In calo invece Distribuzione (-12,2%), Gestione casa (-8,0%) e Automobili (-3,4%).

Per quanto riguarda i singoli mezzi, la TV è in calo nel mese di ottobre del -2,3% e del -1,6% nel periodo gennaio-ottobre 2025. I quotidiani crescono ad ottobre del +5,1% (periodo gen./ott. 2025 -4%) mentre i Periodici sono in calo del -7,4% (periodo gen./ott. 2025 -9,1%). In crescita a due cifre la Radio +12,2% ad ottobre (periodo gen./ott. 2025 +2,6%).

Secondo Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./ott. 2025 chiude con un +2,7% (-2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo per l’Out of Home (Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./ott. 3,3%, In calo Cinema e Direct Mail che nel periodo gen./ott. 2025 segnano rispettivamente -6.1% e -3,4%.

Come sottolinea Luca Bordin, Country Leader Italia, il mese di ottobre registra una performance del mercato lievemente positiva (+0,6%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente che aveva comunque evidenziato un incremento del 1,7%. Questo "conferma l’andamento moderatamente positivo già registrato a settembre che ci porta a prevedere una chiusura anno con il segno positivo nonostante l’assenza dei grandi eventi sportivi come gli Europei di calcio e le Olimpiadi che abbiamo invece avuto nel 2024".

"I dati di ottobre mostrano un'importante ripresa, dopo un quadrimestre negativo, dei settori Toiletries (+9,1%) e Bevande/Alcoolici (+2,4%) spinti in positivo dal contributo determinante delle categorie Igiene orale e Bevande calde che crescono rispettivamente del +78% e +59% - sottolinea Bordin - Inoltre torna in positivo anche il settore Tempo Libero dopo sei mesi in negativo (+18,9%) trainato in particolare dal contributo della categoria Ristorazione che cresce del 17%".