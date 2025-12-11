Koelnmesse si conferma "pioniere in sostenibilità"

Koelnmesse è stata nuovamente riconosciuta come la sede fieristica leader e più innovativa in Germania nel campo della sostenibilità. Lo conferma l'ultimo studio "Pioneers in Sustainability 2025", condotto dalla società di consulenza ServiceValue in collaborazione con il F.A.Z. Institute. La filiale della Frankfurter Allgemeine Zeitung ha valutato la reputazione in materia di sostenibilità di circa 16mil aziende sulla base di un monitoraggio assistito dall'intelligenza artificiale su fonti online e social media.

"Ogni iniziativa che evidenzi la risonanza pubblica delle pratiche aziendali sostenibili è benvenuta", afferma Gerald Böse, presidente e amministratore delegato di Koelnmesse. "Conciliare responsabilità ecologica, sociale ed economica è fondamentale per il nostro lavoro e questo equilibrio è saldamente radicato nella nostra strategia aziendale".

Böse sottolinea inoltre l'importanza di progressi concreti: "Offrendo servizi efficienti in termini di risorse e investendo costantemente in soluzioni innovative, consentiamo ai nostri clienti di rendere la loro partecipazione fieristica più sostenibile. Questo crea valore aggiunto sia per i nostri partner che per lo sviluppo orientato al futuro del settore degli eventi. La percezione positiva di questo progresso da parte del pubblico invia un segnale importante e motiva l'azienda a proseguire la sua trasformazione".

Lo studio "Pioneers in Sustainability 2025" si basa sulla valutazione, supportata dall'intelligenza artificiale, di circa 6,4 milioni di referenze online relative a circa 16mila aziende tra il 2023 e il 2025. Oltre agli indicatori di forza innovativa, lo studio ha integrato in egual misura la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Koelnmesse aveva già raggiunto il primo posto tra le sedi fieristiche tedesche nel 2024. Con il rinnovato riconoscimento nel 2025, l'azienda rafforza il suo ruolo di leader nella trasformazione sostenibile del settore degli eventi.

Koelnmesse persegue ambiziosi obiettivi di sostenibilità, tra cui un approvvigionamento energetico a impatto zero sul clima entro il 2030. Tra le recenti iniziative figurano l'installazione del più grande impianto fotovoltaico di Colonia nel centro città e la conversione del terzo quartiere fieristico tedesco all'energia geotermica, priva di combustibili fossili. Ulteriori progressi sono stati compiuti grazie a moderni sistemi di illuminazione, tecnologie di ventilazione ad alta efficienza, infrastrutture di ricarica ampliate per veicoli elettrici, logistica e gestione del traffico intelligenti e soluzioni innovative per l'allestimento di stand efficienti sotto il profilo delle risorse, materiali di pavimentazione circolari e riduzione complessiva dei rifiuti in fiera.