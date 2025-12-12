Turismo e hotel: un'era di grandi opportunità

Il turismo è decisivo per il presente e, soprattutto, per il futuro dell'Italia. I numeri sono davvero sorprendenti, mentre sugli arrivi si aprono prospettive inaspettate da Paesi lontani. Una grande opportunità per il settore è individuata dagli albergatori nel recente riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell'Unesco.

E' quanto emerso nel corso dell'assemblea pubblica di Confindustria Alberghi (leggi notizia EFA News), la prima sotto la guida del nuovo presidente Elisabetta Fabri, intervistata da EFA News assieme ad Anna Roscio, Executive director sales & marketing di Intesa Sanpaolo per la divisione Banca dei Territori.

Guarda il video: