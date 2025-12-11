PoliMilano e UniBrescia: rapporto sull'agrifood italiano
Mercoledì 25 febbraio al Politecnico i risultati della Ricerca 2025 dell'Osservatorio Smart AgriFood
Mercoledì 25 Febbraio 2026 dalle 10 alle 13:30 si terrà presso l’Aula De Carli del Politecnico di Milano, Campus Durando il Convegno di presentazione dei Risultati della Ricerca 2025 dell'Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università e degli Studi di Brescia.
Nel corso dell’appuntamento (aperto a tutti) saranno condivisi dati inediti, trend emergenti e le prospettive nazionali e internazionali sull’innovazione digitale nell’agroalimentare. Un anno fa, sottolinea il comunicato di presentazione, "parlavamo di una 'nuova consapevolezza' come leva per consentire un’adozione del digitale nell’agrifood piena, efficace e sostenibile; durante il Convegno faremo dunque il punto sull’evoluzione del mercato dell’Agricoltura 4.0, sul livello di diffusione delle tecnologie digitali tra le imprese agricole e alimentari e sui trend futuri guidati da startup, aziende e progetti internazionali più innovativi".
Durante l’evento, i risultati dell’Edizione 2025 della Ricerca verranno analizzati e commentati assieme ai principali attori del settore agroalimentare. In particolare, verranno approfonditi i seguenti temi:
- i trend dell’innovazione digitale nel settore agroalimentare;
- il valore del mercato italiano delle soluzioni di Agricoltura 4.0;
- lo stato di adozione delle soluzioni agritech e la maturità digitale del mondo agricolo italiano;
- le applicazioni più interessanti dell’Intelligenza Artificiale per l’agrifood Il contributo delle startup all’innovazione del settore a livello globale.
