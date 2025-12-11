Mixology Experience: beverage professionale in primo piano

Cresce e si consolida Mixology Experience, il più grande evento italiano interamente dedicato al mondo del beverage professionale. La quinta edizione si terrà dall’11 al 14 maggio 2026 nel padiglione 6 di Rho-Fiera Milano, confermando il ruolo della manifestazione come piattaforma strategica di incontro tra aziende, buyers, professionisti del settore e operatori Horeca provenienti da tutto il mondo.

Nato da un progetto di Bartender.it, Mixology Experience ha negli anni intercettato l’evoluzione internazionale del bar contemporaneo, diventando un hub di riferimento per l’innovazione di prodotto, la cultura della miscelazione e le nuove dinamiche di mercato. L’edizione 2025 all’interno di TuttoFood Milano ha registrato risultati oltre le aspettative, con un forte incremento di visitatori specializzati e operatori esteri, aprendo la strada a una crescita significativa per il 2026.

Mixology Experience 2026 punterà ulteriormente sulla dimensione globale grazie a un programma di Business Match potenziato, in grado di mettere in relazione le aziende espositrici con category manager dei principali gruppi di acquisto mondiali, piattaforme distributive nazionali e internazionali, importatori specializzati, buyers Horeca attivi nelle principali capitali del beverage. La manifestazione ospiterà delegazioni da Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia, confermando Milano come crocevia internazionale per il settore della mixology, di tutto il mondo beverage e dell’ospitalità.

“Aspiravamo da anni a contribuire alla creazione di una vera opportunità di business internazionale per il mondo del beverage e, come gruppo Bartender.it, attraverso uno dei nostri format principali, ci siamo riusciti", spiega l’ideatore e organizzatore di Mixology Experience Luca Pirola. "La quinta edizione di Mixology Experience porta con sé un pubblico Horeca che finalmente potrà contaminare una manifestazione che già esprime numeri impressionanti sia in termini di visitatori sia di buyers nazionali e internazionali. Tutto Food è già la fiera leader assoluta per contatti Retail e Gdo ed il programma di Business Match del 2026 permetterà alle aziende di incontrare i più grandi category manager dei gruppi di acquisto mondiali, insieme alle piattaforme distributive italiane e internazionali. Una quattro giorni che ottimizza tutte le esigenze commerciali, di export e di vendite delle aziende beverage e di tutti i loro brand. Senza dimenticare il pubblico dei professionisti: attiveremo un programma nel “Main Stage” e nel “Main Bar Arena” ricco di novità, contenuti ed esperienze da vivere, confermando Mixology Experience come il luogo in cui il settore cresce e si riconosce”.

La quinta edizione di Mixology Experience guarda con ancora più forza alla formazione e ai contenuti, con un palinsesto dedicato al beverage pairing e al dialogo tra cucina, mixology e ospitalità. E ancora: conferenze e talk internazionali con bartender, bar consultant e brand ambassador di rilievo mondiale; masterclass tecniche dedicate a spirits, cocktail contemporanei, analcolici evoluti e nuove tendenze di consumo; esperienze immersive pensate per coinvolgere il pubblico professionale lungo l’intera durata della manifestazione.

Il percorso espositivo valorizzerà inoltre il cross-over tra food&beverage, mostrando come la miscelazione moderna possa dialogare con la cucina d’autore, la ristorazione casual e i format di nuova generazione. Con oltre 500 marchi attesi, numerose new entry internazionali e un forte presidio dei brand emergenti, il padiglione Beverage e Mixology Experience 2026 mirano a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di acceleratore di mercato per aziende di spirits e liquori, produttori di soft drink premium e analcolici evoluti, aziende di distillazione artigianale, ma anche birre, sparkling wine e liquidi in generale, distributori e piattaforme tech dedicate al beverage, aziende del bar equipment e soluzioni per l’ospitalità.