Pink Lady, nuova campagna di comunicazione internazionale

La mela Pink Lady apre un nuovo capitolo della sua storia con la piattaforma di comunicazione globale "So crunchy, so juicy, so cool", lanciata in 11 paesi europei. La nuova campagna segna un'evoluzione significativa: va oltre la categoria della frutta e si afferma come marchio lifestyle nel settore dei beni di largo consumo con un posizionamento "più che premium: iconico".

L'obiettivo è riaccendere l'interesse per la frutta, riportando carisma, emozione e creatività nel reparto, ampliando le opportunità di consumo e rafforzando il valore della categoria per i partner commerciali. In un mercato stagnante, il marchio è cresciuto in modo significativo, anche grazie a investimenti significativi.

EFA News ha incontrato Cédric Modica Amore, direttore marketing e comunicazione di Pink Lady Europe.

Guarda il video: