Fiera Hospitality e We make future lanciano Startup for hospitality

Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’ospitalità e la ristorazione, e WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’innovazione: AI, Tech & Digital, lanciano la nuova edizione del contest Startup for Hospitality. Realizzato con la collaborazione di Trentino Sviluppo, il concorso è dedicato alle startup che hanno già sviluppato o intendono sviluppare soluzioni innovative per l’HoReCa con applicazioni concrete per hotel, ristoranti, bar e strutture ricettive.

La call, aperta fino all’11 gennaio 2026, punta a individuare progetti in grado di accelerare l’evoluzione del settore: dalle tecnologie per la domotica e le smartroom ai sistemi di gestione delle prenotazioni, dall’ottimizzazione dei processi operativi alla sensoristica, fino alle soluzioni per la guest experience, il food & beverage tech, l’automazione, l’efficientamento energetico e, più in generale, tutte le innovazioni ad alto impatto dedicate al mondo dell’ospitalità professionale. Un’opportunità per far emergere idee che possano davvero trasformare il futuro dell’accoglienza.

“L’ospitalità sta vivendo una trasformazione profonda in cui tecnologia e competenze digitali rappresentano leve strategiche sempre più decisive - commenta Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, ente organizzatore di Hospitality Il Salone dell’Accoglienza - Con Startup for Hospitality vogliamo sostenere l’imprenditorialità emergente e valorizzare soluzioni capaci di migliorare il lavoro degli operatori e la qualità dell’esperienza offerta a ospiti e viaggiatori Crediamo fermamente che la contaminazione tra idee, tecnologie e competenze sia il vero motore del progresso del settore. Dare spazio alle startup significa investire in visioni nuove, stimolare l’innovazione e contribuire alla crescita di un ecosistema dell’ospitalità più competitivo, efficiente e orientato al futuro”.

L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità e sostenere le realtà più promettenti in ambito tecnologico e digitale, favorendo l’introduzione di soluzioni capaci di innovare l’hotellerie, la ristorazione e per l’intero sistema dell’accoglienza.

“Siamo entusiasti di rinnovare questa collaborazione con Hospitality, una delle realtà più rappresentative nel panorama fieristico dell’HoReCa, perché condividiamo la visione di un settore che cresce attraverso tecnologia, ricerca e sperimentazione - dichiara Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del WMF - Con WMF lavoriamo da sempre per favorire la diffusione dell’innovazione e dell’imprenditorialità, creando ponti tra ecosistemi e mettendo in rete startup, imprese e istituzioni. Questa call rappresenta un nuovo passo in quella direzione: vogliamo offrire alle giovani realtà di questo comparto l’opportunità di confrontarsi, accelerare il proprio sviluppo e contribuire in modo concreto all’evoluzione futura dell’ospitalità”.

Le cinque startup finaliste parteciperanno alla giornata inaugurale della 50a edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza (2-5 febbraio 2026, quartiere fieristico di Riva del Garda): lunedì 2 febbraio saranno protagoniste nell’area matching dell’Hotel & Co Arena – Padiglione B3, dove alle 17:00 durante la “pitch competition” avranno l’opportunità di presentarsi, di raccontare il proprio progetto, incontrare aziende e stakeholder del settore e confrontarsi con più di 20.000 operatori professionali e oltre 750 espositori dell’HoReCa.

A valutare i progetti sarà una giuria composta dai rappresentanti di Hospitality, WMF – We Make Future e Trentino Sviluppo. La startup vincitrice potrà prendere parte alla serata di gala per la celebrazione dell’importante traguardo delle 50 edizioni di Hospitality. Inoltre, avrà la possibilità di partecipare al WMF – We Make Future, in programma a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno 2026, dove illustrerà il proprio progetto a un pubblico internazionale che nel 2025 ha registrato oltre 73.000 presenze da più di 90 Paesi, con oltre 700 espositori e sponsor, 3.000 startup e open innovation stakeholder e oltre 1.000 speaker da tutto il mondo. Per candidarsi è sufficiente compilare il form online entro l’11 gennaio 2026. Ogni startup è invitata a individuare una delle dodici “sfide del futuro” a cui il

proprio progetto intende rispondere. Le sfide coprono un ampio spettro di ambiti innovativi – dalle smart city alla salute digitale, dall’Industry 4.0 alla mobilità intelligente, dal climate tech al future of work, fino alle esperienze immersive e la customer experience, alla rigenerazione planetaria, alla cybersecurity, al fintech e al marketing.