Un anno di agricoltura UE, la panoramica della piattaforma Agri-Press

Poiché dicembre 2025 segna il primo anno dell'attuale Commissione europea, la piattaforma Agri-Press ha preparato una panoramica delle azioni realizzate nel settore agricolo dell'UE nel corso del 2025. La panoramica s'intitola "Un anno di azioni dell'UE nel settore agricolo" ed evidenzia le principali iniziative realizzate nel 2025, tra cui il lancio della visione per l'agricoltura e l'alimentazione nel mese di febbraio, incentrata su quattro settori d'azione chiave: l'attrattiva della professione agricola, il rafforzamento della competitività, la garanzia di un futuro sostenibile attraverso l'innovazione e la sostenibilità e il rafforzamento dei legami attraverso condizioni di vita e di lavoro eque nelle zone rurali.

Presenta, inoltre, il pacchetto di semplificazione della PAC e le nuove misure volte a ridurre gli oneri amministrativi, sostenere gli agricoltori e le amministrazioni nazionali a partire dal 2026, la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura volta ad aumentare la percentuale di giovani agricoltori entro il 2040, le azioni volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e gli ultimi sviluppi positivi nel commercio agroalimentare dell'UE.





