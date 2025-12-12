Velier, primo locale pubblico a casa Genoa

Ha una portata sociale, prima di tutto, l'iniziativa varata a Genova, in pieno centro storico, dalla società calcistica Genoa cfc e dal socio Velier, distributore di spirit premium, soprattutto di rum di alto rango. Un "locale" da 200 metri quadri inaugurato all'interno del nuovo store del Genova situato in piazza Banchi, nel centro storico cantato poeticamente da Fabrizio De Andrè ma anche vituperato da una criminalità che troppo spesso ne offusca l'immagine di centro storico più grande d'Europa.

All'interno aprirà a marzo, dalle 11 del mattino fino alle 9 di sera il Bar & Bistrot di Velier, l'azienda genovese attiva nel campo dell’importazione e distribuzione di distillati e vini che è un fiore all’occhiello del made in Italy. Luca Gargano, presidente dell'azienda di famiglia ma, in questo caso, soprattutto tifosissimo del Genova, ha deciso di affrontare l'avventura di questo "luogo d'incontro" facendo società con il Genoa Cfc del presidente Dan Sucu. Un esperimento, quello dell'unione tra il vecchio Grifone e il distributore premium, che si pone come primo caso in Italia nel tentativo di coniugare, una volta tanto, calcio e convivialità.

Al di là del tifo, l'iniziativa, dicevamo, ha un grande valore sociale: varare un nuovo locale aperto a tutti (genoani, in primis, ma non solo) in una zona come questa, purtroppo degradata in certe sue parti, significa prendere una posizione precisa a favore della comunanza e della socialità. Nei 200 metri quadri del nuovo locale, il primo targato Velier, come sottolinea il comunicato ufficiale, "si incontrano due mondi apparentemente lontani, che condividono sensibilità comuni: da una parte il Genoa, storicamente ancorato ai caruggi, antico come le pietre del porto, dall'altra Velier con i suoi viaggi, i sapori del mondo, la libertà di andare oltre".

"Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo store insieme a un partner come Velieri: c’è una sintonia totale per implementare strada facendo e in sinergia i progetti di sviluppo - afferma il presidente del Genoa Dan Șucu - Nella nostra visione abbiamo immaginato uno spazio aperto, ricreativo, per trascorrere momenti di svago e incentivare la socialità. Entriamo in punta di piedi nel contesto di un tessuto urbano ricco di opportunità e valori, di umanità e vitalità. Piazza Banchi è un simbolo della città come il Genoa Cricket and Football Club. Ringraziamo quanti hanno contribuito a realizzare questo sogno, a partire dal Civ Loggia di Banchi e diamo appuntamento a tutti per venirci a trovare”.

