Libri. L'epopea di Peck

Una nuova emozionante biografia a sfondo enogastronomico è disponibile nelle librerie italiane e nei bookstore online. "Un Angelo in bellavista. La storia di Angelo Stoppani, il signor Peck" (Rrose Sélavy, 2025, pp. 124) è il saggio firmato dal giornalista Paolo Marchi, che arricchisce la sezione Progetti Speciali della casa editrice.

Un racconto che delinea il percorso, professionale e privato, di Angelo Stoppani - per tutti, il signor Angelo - e della sua famiglia, dalle strade bianche delle campagne bresciane fino al sogno realizzato di costruire un impero nel settore dei generi alimentari, dapprima inaugurando punti vendita strategici a Milano, poi facendoli convergere in un’unica grande realtà, che ancora oggi porta il nome di Peck.

Dal 1970 al 2013, anno della cessione del brand al Gruppo Marzotto, la famiglia Stoppani si dedicherà anima e corpo a questo progetto e, con un approccio visionario, ne amplierà l’offerta, conferendole una nuova identità: una delle più belle e importanti boutique della gastronomia italiana e internazionale, si doterà di un’enoteca con migliaia di referenze e, dal 2001 al 2007, anche di un ristorante sotto la guida di Carlo Cracco.

Proprio con la prefazione dello stesso Cracco e la postfazione di Leone Marzotto, persone che hanno conosciuto bene Angelo Stoppani, affiora la storia tanto dell’uomo quanto dell’imprenditore, animato da una smisurata passione per il proprio lavoro, dotato di uno spiccato intuito e di un palato sopraffino, che ha saputo trasformare Peck in un tempio del mangiare bene, un luogo di devozione non solo per i milanesi, ma per tutta l’Italia e il mondo.

Secondo Cracco, "la massima qualità del signor Angelo era una grande, rara visione del suo mondo. Non gli interessava solo di potere offrire il meglio dei prodotti possibili, questo era alla base. Il suo obiettivo era costruire tutto un sistema che offrisse il miglior servizio immaginabile.

"Un Angelo in bellavista" è una preziosa occasione per riscoprire - attraverso foto, documenti e anche ricette (che sono diventate nel tempo iconiche) - non solo aneddoti di una vita fatta di passioni, sacrifici e abnegazione, ma anche la fotografia dell’Italia migliore, che trova in una figura come Stoppani un esempio ispirante, che seppe scalare le vette del successo, arrivando nel 2003 a essere insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.