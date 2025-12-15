Do you want to access to this and other private contents?
Surgelati: oltre il 36% è "fuori casa"
Gli italiani li scelgono e i ristoratori li apprezzano perché antispreco e versatili
Gli alimenti surgelati sono sempre più apprezzati dagli italiani, che non solo li consumano in casa abitualmente, ma lo fanno anche fuori dalle mura domestiche. Secondo Iias – Istituto Italiano Alimenti Surgelati, dell’oltre 1 milione di tonnellate di alimenti surgelati consumati nel 2024, il 36% viene scelto fuori casa (dato comprensivo anche del canale door-to-door e della ristorazione collettiva).Questo risu...
EFA News - European Food Agency
