Salone del Vermouth torna a Torino per i 240 anni del distillato

Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere la terza edizione del Salone del Vermouth: il primo e unico evento italiano interamente dedicato al Vermouth, eccellenza nata proprio nel capoluogo piemontese nel 1786. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale del bere di qualità, che tornerà nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano da sabato 21 a domenica 22 febbraio 2026.Accanto alle due giornate principali del Salone del Vermouth, dal 16 al 22 febbraio 2026 la città sarà animata dalla settimana Off che estenderà la manifestazione a tutta la città, con eventi diffusi e appuntamenti che uniranno cultura, gusto e convivialità, rafforzando il legame tra il Vermouth e il tessuto urbano torinese.

Il Salone del Vermouth si distingue inoltre come l’unico evento italiano sul Vermouth a prevedere una giornata B2B esclusiva. A questa edizione si aggiunge infatti una importante novità per il 2026: lunedì 23 febbraio, una mezza giornata riservata al trade, pensata come momento di incontro, networking e confronto tra produttori, buyer, distributori e operatori del settore.

Primo e unico evento italiano interamente dedicato al Vermouth, il Salone torna nella città in cui il distillato nacque ufficialmente nel 1786, confermandosi come l’appuntamento di riferimento nel panorama nazionale e internazionale del bere di qualità. L’edizione 2026 assume così un valore simbolico particolarmente significativo, rafforzando il legame storico, culturale ed economico tra il Vermouth e il territorio piemontese, riconosciuto come eccellenza a livello internazionale.

Il Salone del Vermouth coinvolgerà inoltre tutte le principali aziende produttrici, professionisti del settore e appassionati, proponendo una due giorni dedicata alla cultura del Vermouth tra degustazioni, incontri, masterclass e momenti di approfondimento. L’evento si configura come un vero polo culturale e formativo, capace di raccontare l’evoluzione del Vermouth dalle origini fino al suo ruolo centrale nell’aperitivo contemporaneo, valorizzando produzione, mixology e dialogo con la gastronomia.

Ideato e curato da Laura Carello, il Salone del Vermouth si conferma come piattaforma strategica per la valorizzazione culturale ed economica del Vermouth e per il rafforzamento dell’immagine di Torino come capitale storica e contemporanea del distillato, contribuendo allo sviluppo turistico ed enogastronomico della città, con uno sguardo attento a innovazione, sostenibilità e futuro del settore.