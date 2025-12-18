Resilienza agroalimentare: quali soluzioni per i rischi?

Affrontare e gestire i rischi e ricercare soluzioni efficaci nelle varie fasi della filiera agroalimentare è diventato un tema strategico per il settore alimentare. La produzione di cibo è infatti a rischio. Da un lato i processi di trasformazione che devono rispondere a sfide quotidiane legate principalmente al controllo dei costi e alle sempre maggiori necessità di rispettare i requisiti di sicurezza alimentare, migliorare l’efficienza operativa e tutelare le condizioni sociali dei lavoratori. Dall’altro l’approvvigionamento delle materie prime che sta subendo in modo sempre più rilevante gli effetti dei cambiamenti climatici oltre che della difficile situazione geopolitica mondiale.

Questi temi saranno al centro del convegno organizzato da dss+ sul tema “Resilienza Agroalimentare. Come implementare soluzioni per la gestione dei rischi lungo la filiera”, a Bologna il 3 marzo 2026 (Hotel I Portici , Via Indipendenza 69, dall ore 10 alle 16).

dss+ ha nelle proprie origini l’attenzione ai rischi e, soprattutto, ai processi di implementazione utili a supportare la trasformazione delle organizzazioni anche nell’ottica di ridurre l’esposizione ai rischi per il business.

Per informazioni: [email protected]

L’evento è a partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Per registrarsi:

https://mkt.consultdss.com/resilienza-agroalimentare-event?utm_source=PRMagazine