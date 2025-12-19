Italia sempre prima in Ucraina per export di pasta
Il paese ha importato tra gennaio e novembre +6% dal Bel Paese
L'italia continua a essere al primo posto in Ucraina come import nel Pease per la pasta. Nel periodo gennaio-novembre 2025, le importazioni di pasta in Ucraina sono aumentate dell'11,75% da tutto il mondo e del 6,01% dall'Italia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Secondo il Trade Data Monitor, le importazioni totali sono state pari a 48,23 milioni di euro: la pasta importata dall'Italia ha raggiunto un valore di 27,75 milioni di euro.
L'Italia, come dicevamo, continua a mantenere il primo posto come principale fornitore di pasta all'Ucraina, con una quota di mercato del 57,53%. Altri fornitori significativi sono la Polonia (12,29%) e la Turchia (10,03%).
Fc - 56254
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency