La Settimana di EFA News

Trattori di nuovo in piazza a Bruxelles. A quasi due anni dalle prime manifestazioni di protesta, i trattori sono tornati in piazza a Bruxelles. Gli agricoltori sono più arrabbiati di allora: allo scontro sulla riforma della Pac, si è aggiunto l'accordo UE-Mercosur che non accontenta gli operatori del primo settore dell'intero continente.

UE-Mercosur: firma rinviata a gennaio 2026. La firma sul Mercosur è stata rimandata a gennaio 2026. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Italia e Francia fanno muro. Intanto presidenza del Consiglio Ue e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un regolamento di attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia per i prodotti agricoli.

Grana Padano: nel 2026 crescita. "I consorziati hanno capito che gli incrementi vanno gestiti con intelligenza". Lo ha detto il presidente del Consorzio di tutela Renato Zaghini all’Assemblea Generale. La produzione di Grana Padano rispetto al 2024 crescerà anche nel 2026 ma vanno impediti i picchi del secondo semestre del 2025.

Campari cede due marchi e si accorda con il fisco. Campari Group ha venduto per 100 milioni di euro Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding. Inoltre, la holding Lagfin si è accordata con l'Agenzia delle entrate per pagare 405 milioni di euro e risolvere la controversia fiscale aperta a fine ottobre scorso.

Cirio lancia campagna in UK. Cirio, specialista del pomodoro 100% italiano e marchio storico di Conserve Italia, rafforza la propria presenza nel Regno Unito con la nuova campagna multimediale “Packed with Pride”. La campagna prevede affissioni ad alta visibilità a Londra.

Italmopa: Paolo Gallo nuovo presidente Giovani Industriali. In occasione dell’Assemblea Generale annuale dei Giovani Industriali Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia, Paolo Gallo del Molino San Paolo è stato eletto alla Presidenza del Gruppo per il biennio 2026/2027.

BF International acquista F.lli Martini. BF International controllata da B.F. (la holding di Bonifiche Ferraresi) ha acquisito l’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.a. (Martini Alimentare). Si tratta della holding di un gruppo industriale italiano, con oltre 100 anni di storia, operativo nelle tre aree di business mangimistica, zootecnica e alimentare.

Kfc chiuderà il 2025 con 150 ristoranti in Italia. Kfc - Kentucky Fried Chicken, prevede una chiusura del 2025 a quota 150 ristoranti in Italia. A fine anno saranno oltre 800 i posti di lavoro creati nel 2025 da Kfc, con 3.400 persone occupate. Non è tutto, perché come ha sottolineato Corrado Cagnola, ceo di Spoon Brands e di KFC Italia: "abbiamo l'ambizione di fare almeno un altro di flagship oltre a Roma: ci piacerebbe farlo nel 2026, stiamo guardando alle principali città location di rilievo".

