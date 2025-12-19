Do you want to access to this and other private contents?
Confcommercio, economia italiana: la crescita resta fragile
Sembra superata la fase più critica: segnali di consolidamento nel turismo e nell’occupazione
Secondo i dati contenuti nell'ultimo numero della Congiuntura Confcommercio, l’economia italiana sembra aver superato la fase più critica, seppure a passo lento. Gli ultimi dati del quarto trimestre 2025 mostrano segnali di consolidamento, in particolare nel turismo e nell’occupazione, che rimane sui massimi livelli pur con un leggero rallentamento. Le imprese confermano aspettative positive e i c...
EFA News - European Food Agency
