Dispensa Emilia, tris di fine anno

Dispensa Emilia chiude il 2025 rafforzando la propria presenza in territori strategici come Emilia-Romagna, Veneto e Lazio e portando a dieci le aperture complessive realizzate nel corso dell’anno.In particolare, tra la fine di novembre e dicembre sono stati aperti tre nuovi locali: a Bologna a Borgo Panigale, a Mestre all’interno del Centro Commerciale Porte di Mestre, e a Roma, nel Centro Commerciale Rom...