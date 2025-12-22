Olio di palma: ancora falsi miti da sfatare

Sigep si conferma palcoscenico congegnale a sfatare un'ampia gamma di falsi miti alimentari. Alla prossima edizione (Rimini Expo Centre, 18-22 gennaio 2025) si parlerà del tanto discusso olio di palma. A promuovere la tavola rotonda è Assitol, che auspica un dibattito in grado di evolversi "da una visione ideologica a una valutazione integrata e basata sull’evidenza scientifica, che consideri i principi della nutrizione equilibrata, della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare. Solo una comunicazione corretta e trasparente", si legge in una nota di Assitol e Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile (Uiops), "può guidare consumatori, operatori e istituzioni verso scelte consapevoli, sostenibili e fondate su dati oggettivi".

Il tema sarà ampiamente trattato a Sigep durante il talk "Olio di palma sostenibile: scienza e qualità per scelte consapevoli" organizzato da Assitol e Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile (Uiops) per la presentazione del Position Paper "Olio di Palma Sostenibile: Nutrizione e Sicurezza Alimentare", appena adottato dal Comitato Tecnico Scientifico Uiops. L'appuntamento è per lunedì 19 gennaio, alle ore 14:00, presso la Sala Gardenia - Hall Est del Rimini Expo Centre.

"Insieme ad autorevoli rappresentati del Comitato Tecnico Scientifico dell'Uiops ed esperti del settore affronteremo in particolare i falsi miti sull'olio di palma legati a salute, nutrizione e sicurezza alimentare, e gli aspetti tecnologici e funzionali legati al suo impiego negli alimenti", riferiscono le associazioni nella nota. "L'obiettivo è fornire una sintesi rigorosa e scientificamente fondata sul ruolo dell’olio di palma sostenibile e sul suo contributo alla sostenibilità complessiva del sistema in ottica Esg".

Interverranno tra gli altri: Andrea Carrassi, direttore generale Assitol; Vincenzo Tapella, presidente Uiops, Sebastiano Banni, professore ordinario di fisiologia presso l'Università di Cagliari; Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione, Lucia Gramigna, R&D Oils and Fats Manager Unigrà. Modera Francesca Ronca, segretario generale Uiops.