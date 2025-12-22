Una ghiotta Esca per Europe Capital

La famiglia Patrizi, fondatrice e azionista della storica società Esca, con sede a Controguerra (TE), attiva in Italia nella produzione e distribuzione presso la gdo di sughi pronti surgelati a base di pesce. Il ha venduto la maggioranza del capitale al fondo di private equity Europe Capital Partners VII. Non è stata rivelata l'entità economica della transazione.Fondata nel 1968, Esca ha chiuso il 2...