Una ghiotta Esca per Europe Capital
Il fondo ha acquisito la maggioranza della società di sughi pronti surgelati a base di pesce
La famiglia Patrizi, fondatrice e azionista della storica società Esca, con sede a Controguerra (TE), attiva in Italia nella produzione e distribuzione presso la gdo di sughi pronti surgelati a base di pesce. Il ha venduto la maggioranza del capitale al fondo di private equity Europe Capital Partners VII. Non è stata rivelata l'entità economica della transazione.Fondata nel 1968, Esca ha chiuso il 2...
EFA News - European Food Agency
